Delantero de Millonarios toma por sorpresa a la hinchada y seguirá su carrera en otro equipo de la Liga Betplay

Millonarios comienza una nueva temporada en el fútbol colombiano con el único objetivo de ganar un título de Liga tras el 2025, donde no logró una final en el FPC y se vio lejos de la estrella. Su hinchada está alterada y, pese a que el anuncio del regreso de Radamel Falcao García calmó un poco las aguas, el mal debut ante Atlético Bucaramanga está intensificando las críticas.

En la primera fecha, las cosas no salieron bien para Millonarios y se vio superado por el Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini. Pese a la expectativa por los amistosos contra River Plate y Boca Juniors, en el comienzo de la Liga Betplay no solamente fue el 2-1 en contra, sino el funcionamiento del equipo, que no tuvo fuerza en el ataque y poca sorpresa con la posesión de la pelota. El técnico Hernán Torres se carga de críticas y muchos están pidiendo su salida.

Bajo este contexto y con la expectativa del debut de Radamel Falcao García, Millonarios continúa los movimientos en el mercado de pases. Cuando se creía que ya tenía lista la nómina, sorprende con una salida. Un canterano embajador seguirá su carrera en el 2026 en otro equipo de la Liga Betplay. Ya hay anuncio oficial, se colocó la camiseta y apunta a grandes objetivos con el club llanero.

Jugadores de Millonarios celebran un gol. Foto: Colprensa

La salida de Luis Marimón se suma a una larga cantidad de nombres como los extranjeros Juan Pablo Vargas y Bruno Sávio, Nicolás Arévalo fue transferido al fútbol de Ucrania, Helibelton Palacios y Edwin Mosquera jugarán en Santa Fe, así como Néiser Villarreal que firmó con el Cruzeiro de Brasil. Cristián Cañozales, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez, Iván Arboleda y Juan Carvajal también salieron de la institución.

Canterano de Millonarios jugará en Llaneros

Muchos hinchas no se esperaban la baja de Luis Marimón para el 2026, un canterano de Millonarios que tuvo continuidad con David González como DT y sorprendió durante el 2025 en una seguidilla de triunfos del club en el primer semestre. Ante las bajas por lesión de Radamel Falcao y Leonardo Castro, Marimón estuvo por encima de Santiago Giordana en la fila para ser titular.

🔝 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗺𝗼́𝗻 - 𝑫𝒆𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐. 🔥 Atacante joven, rápido y con gol, llega para potenciar nuestro ataque en un semestre inolvidable. 🏳️🏴 𝑯𝒂𝒓𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂…



𝚂𝚘𝚖𝚘𝚜 𝚎𝚕 𝚎𝚚𝚞𝚒𝚙𝚘 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝙲𝚘𝚕𝚘𝚖𝚋𝚒𝚊. pic.twitter.com/eGtQMyOKVK — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) January 19, 2026

Tras el despegue en el 2025, se confirmó su fichaje en condición de préstamo con Llaneros de Villavicencio. El club del departamento del Meta oficializó a Marimón en las redes sociales y habrá una opción de compra dependiendo de su rendimiento. Cabe resaltar que el atacante tiene contrato con el embajador hasta junio de 2028.