La millonada que recibe Millonarios por la venta de Nicolás Arévalo al fútbol de Europa: se frota las manos

Millonarios volvió a romper el mercado con la vuelta de Radamel Falcao García y le dio un golpe de confianza a la hinchada. Otra vez juntos para una nueva oportunidad y pelear por el título. A esta movida, se suma la novedad en cuanto a salidas se refiere y trata de la venta millonaria de Nicolás Arévalo al fútbol de Europa.

A mediados del mes de diciembre, Millonarios recibió una oferta por uno de sus canteranos desde Europa. Exactamente, estamos hablando del volante Nicolás Arévalo y el FC Metalist, que en esta temporada avanza por la séptima posición en la liga de Ucrania. Hubo acercamiento de las partes y se aceleró la salida del futbolista al viejo continente.

Nicolás Arévalo fue uno de los últimos canteranos promovidos al primer equipo de Millonarios y en 2025 fue de lo mejor que tuvo el equipo azul ante la imposibilidad de jugar finales en el fútbol colombiano. Tras la salida de Alberto Gamero, el volante bogotano estaba consolidado en la nómina titular y aprovechó su continuidad para no soltar el puesto y hacerse inamovible.

Nicolás Arévalo celebrando un gol contra Junior en El Campín. Foto: Lina Gasca

A mediados del año 2025, Arévalo tuvo un acercamiento con River Plate, pero no hubo negociación y el jugador continuó en Millonarios. Ya para 2026, llegó el momento de ir al exterior y ya hubo acuerdo con el FC Metalist, en un contrato que se firma por tres años, con posibilidad de extenderlo uno más.

La millonada que le deja Nicolás Arévalo a Millonarios

Se cree que la salida de Nicolás Arévalo comenzó a ser prioridad luego de lo que sucedió en aquel clásico contra Santa Fe que lo dejó mal parado ante la hinchada azul. Pasó de ser uno de los más queridos a estar bastante resistido por un error que concluyó en el gol de Ewil Murillo. Golpe mortal para Millonarios.

Nicolás Arévalo presentado en Ucrania. Foto: Pantallazo X: @olsendeportes

Su representante agilizó la salida del jugador de Millonarios y ahora seguirá su carrera en Ucrania, pero no en la élite. Su actividad con el club de la ciudad de Járkov le podría estar dando oportunidad para saltar a un equipo más grande.

Esta transferencia le deja a Millonarios una ganancia de 1.7 millones de euros, que son algo más de 7 mil millones de pesos colombianos. Los directivos se frotan las manos con la transferencia y el volante comienza un nuevo ciclo en la Liga de Ucrania.