En Universitario no se rinden y siguen buscando a su nuevo DT en Colombia: presión para Millonarios

Millonarios vive momentos cruciales en el remate de la temporada. El equipo azul corre muchos riesgos en Liga BetPlay y sobrevive en la Copa Sudamericana bajo la dirección técnica del entrenador argentino Fabián Bustos. El panorama no es del todo positivo y está al borde del abismo en el fútbol colombiano y con mucha presión en el torneo internacional.

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En el rentado local, es undécimo con 25 puntos y con posibilidades muy remotas de clasificar a los playoffs de la Liga Betplay. Además de ganarle obligatoriamente a Alianza FC en Valledupar, necesita una mezcla de resultados que involucran a Deportivo Cali, Independiente Medellín y Santa Fe para alcanzar el milagro.

Por otra parte, en la Copa Sudamericana tomó cierto respiro luego de ganarle a Boston River de Uruguay en El Campín. Un agónico gol de Carlos Darwin Quintero de media distancia salvó al gigante azul del desastre ante un rival que tuvo a varios titulares ausentes. Por la tercera fecha se tendrá que medir con Sao Paulo en el frío bogotano y con la obligación de ganar.

Fabián Bustos director técnico de Millonarios durante su primer partido en la Liga Colombiana. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Mientras todo esto sucede en el equipo azul, en Universitario observan con atención todo lo que ocurre, pues siguen intentando el fichaje de Fabián Bustos para comenzar un nuevo proceso deportivo. Pese a que el DT argentino estaría cómodo en el club bogotano, el limeño insiste para tenerlo como ficha clave según publican en la prensa peruana.

Y es que Fabián es un viejo conocido del equipo ‘crema’ con el que dominó la Liga de Perú al obtener el Clausura y Apertura en el 2024. Un periodista muy cercano a Universitario expuso el nombre del actual DT de Millonarios como una gran posibilidad semanas atrás. Bustos habría respondido a través de Millonarios y periodistas cercanos. Lanzaron un tercer envión mirando qué ocurre.

Fabián Bustos es el elegido en Universitario

Franco Velazco, administrador encargado en Universitario de Deportes, insiste por Fabián Bustos y según el programa ‘Al Límite’ de Liga 1 MAX, el dirigente se mueve por Bogotá e intentará una tercera oleada teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra con Millonarios.

Serán días decisivos, pues si Millonarios no clasifica a playoffs en Colombia y además no escala en la tabla de la Sudamericana, el destino para Bustos podría estar marcado.

“Yo tengo entendido que Franco Velazco va a volver a insistir por Fabián Bustos”, resaltó el periodista Gustavo Peralta en la edición de este 27 de abril.

Además, el nombre del DT argentino toma fuerza por el contexto alrededor de Universitario, pues sus hinchas exigen mejores resultados, hay ambiente hostil con la dirigencia y Bustos encajaría para calmar un poco las aguas en Perú.