El fuerte castigo que recibirá el portero Andrada tras terrible puñetazo a un rival que fue viral en el mundo

El portero del Real Zaragoza, el argentino Esteban Andrada, se expone a una larga sanción y fuertes repercusiones para su carrera deportiva por golpear en la cara con el puño a un jugador del Huesca, después de ser expulsado en un partido de la Segunda División española.

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El arquero de 35 años de edad, que defendió el arco de Boca Juniors en la final de Copa Libertadores perdida ante River Plate en el 2018, fue expulsado por empujar a Jorge Pulido, jugador del Huesca, pero acto seguido se fue hacia ese jugador rival y lo agredió con un fuerte puñetazo, lo que desató un altercado en el campo durante el tiempo de descuento.

El Huesca, que jugaba en casa, aguantó hasta lograr una victoria 1-0 en el derbi regional. Andrada, cedido por el Monterrey de México, podría ser sancionado con hasta 12 partidos sin jugar por la agresión, según los reglamentos del fútbol español, además del partido de suspensión por la tarjeta roja (doble amarilla).

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca - Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026

En un vídeo difundido en redes sociales, Esteban Andrada confesó que estaba “muy arrepentido” y pidió perdón a Jorge Pulido: “No es una buena imagen para nadie. Fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

“No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional, como lo soy yo”, continuó. “No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional de muchos años de carrera”, asegura.

Real Zaragoza toma medidas

“Hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido”, señaló el Zaragoza en un comunicado.

“Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible”, añadió.

Esteban Andrada (izq.) se pronuncia sobre su reprochable agresión sobre el capitán del Huesca (der.) Foto: Izq: X - @RealZaragoza / Der: Transmisión oficial Movistar+ / LaLiga Hypermotion

“Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes”, concluyó el comunicado del club.

Tanto el Zaragoza como el Huesca se encuentran en puestos de descenso y luchan por evitar bajar a la tercera categoría del fútbol español.

Según el periodista Germán García Grova, el portero argentino pudo haber terminado su ciclo en el Real Zaragoza y como castigo su contrato puede que no sea renovado. Es decir, esta sería su última presentación con este club de España.