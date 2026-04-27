Los tres jugadores que recupera el PSG para enfrentar al Bayern Múnich y Luis Díaz: sonríe Luis Enrique

Las semifinales de la Champions League 2025-2026 calientan motores y todo está listo para el partidazo entre el PSG y el Bayern Múnich. El gran favorito de esta edición y el actual campeón estarán cara a cara en el Parque de los Príncipes de París en el juego de ida a partir de las 2:00 p.m., hora colombiana.

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Los ojos están puestos en este importante partido, que significa un verdadero choque de trenes. PSG y Bayern Múnich ponen a tope a sus figuras y darán un espectáculo futbolístico donde el margen de error es bastante corto. Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane están listos para encarar el duelo ante los franceses ya con la Bundesliga en el bolsillo.

El técnico Luis Enrique se ve positivo para este choque y cree que el grupo de jugadores sacará adelante la serie ante Bayern Múnich. Con Ousmane Dembelé como máxima estrella y actual Balón de Oro, PSG trabaja en situaciones específicas para dar el golpe ante el favorito en las semifinales.

PSG y Bayern Múnich abren esta llave de semifinales de Champions League 2025-2026. Foto: Getty Images

Y es ahí donde aparecen las ‘altas’ del PSG para presentarse ante el Bayern Múnich. En días pasados, tres de sus figuras y titulares sufrieron molestias físicas y comenzó el temor pensando en las semifinales de Champions.

Los reportes que llegan desde Francia son alentadores, pero suponen un reto más para Luis Díaz y compañía en el Bayern.

La normalidad parece que llegó a los entrenamientos del PSG por Vitinha, Nuno Mendes y Achraf Hakimi. El lateral marroquí y los dos jugadores portugueses vuelven a las prácticas con el primer equipo y parece que están a disposición de Luis Enrique para la ida contrael Bayern. En algunos partidos por la Ligue 1 se activaron las alarmas.

Vuelven Vitinha, Nuno Mendes y Hakimi

Vitinha sufrió una inflamación en el talón derecho tras el partido contra el Olympique de Lyon y por esta molestia se perdió los partidos contra el Nantes y Angers.

Pese a esa condición, el reposo le fue clave y este lunes participó en calentamientos con sus compañeros en el campo de entrenamiento y le apunta a la titular.

Luis Díaz y Vitinha. Foto: Getty Images

Por otra parte, Hakimi entrenó con normalidad luego de ser sustituido en el juego contra Angers. Esa fatiga alteró las alarmas, pero ya volvió a los entrenamientos y es opción para Luis Enrique. Nuno Mendes, tras tener una lesión en el muslo, también se reincorporó a las prácticas con sus compañeros.