De cara al Mundial 2026, Luis Díaz es el jugador con mejor presente de la Selección Colombia. Su gran momento en Bayern Múnich le permite sentir cierta tranquilidad a Néstor Lorenzo en el ataque de la Tricolor.

La diferencia marcada del delantero que milita en la élite de Europa, con respecto a los demás jugadores del plantel, ha hecho que la afición pida que el guajiro sea el nuevo capitán para llevar los hilos del equipo nacional.

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Si bien James Rodríguez, David Ospina, entre otros ‘capos’ se mantienen en la plantilla, el momento de Lucho haría pensar que está preparado para llevar la banda y más que eso, la batuta de toda la selección nacional.

Ante este posible escenario, SEMANA le consultó a Carlos la ‘Roca’ Sánchez, exjugador de múltiples clubes fuera de Colombia y quien representó al país en los mundiales de Brasil 2014, así como Rusia 2018.

Esta voz de la experiencia en combinados nacionales opinó sobre esa presión adicional que se le pondría a Díaz. “No hay que ponerle una mochila más. Hay que liberarlo, él lo va a sentir...”, precisó de entrada.

Luis Díaz durante un amistoso de la Selección Colombia en Estados Unidos. Foto: Getty Images via AFP

Para un conocedor del camerino de la Tricolor, una responsabilidad de esas no se impone, se siente y debe darse de manera natural: “Se va a sentir cargo. Van a liderar los que se sientan en la capacidad de liberar”.

Intentando aclarar algunos conceptos, precisó : “No porqué tú seas el mejor de Colombia eres el líder, no tiene que ver una cosa con la otra. Eso te lo dan tus partidos, cómo te ven tus compañeros”.

Además de eso, Sánchez hizo un llamado de atención para que se le valore aún más el presente a Díaz. Para la ‘Roca’, la nacionalidad colombiana al extremo de Bayern le juega en contra ante el mundo.

Carlos Sánchez disputando el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Colombia. Foto: Getty Images

“Que disfrute. Hay que arroparlo, empoderarlo. Si Lucho Díaz fuera de otra nacionalidad, Balón de Oro”, sentenció.

Lucho viene haciendo de manera magnífica las cosas en su club. A su favor tiene un listado interminable de datos positivos, que lo podrían meter en la puja de la elección hecha por la revista, France Football.

25 goles.

17 asistencias.

2 títulos.

La temporada más goleadora de su carrera.

La temporada más asistente de su carrera.

Esos son solo algunos de los datos que tiene Lucho en su haber, sumado a que le anotó recientemente a Real Madrid tanto en la ida, como en la vuelta de los cuartos de final de Champions League.

El proyecto de Sánchez para sacar más Luis Díaz en Colombia

SEMANA fue invitado por Carlos Sánchez al evento de lanzamiento de la Liga El Dorado, con la que busca dar oportunidades a jugadores de zonas de Colombia que no tienen la visilidad de otras.

Fusagasugá

Caquetá

La Guajira

Zipaquirá

Santander

Valle del Cauca

Cali

Dicho ambicioso proyecto conectará con escuelas, clubes y tuvo el apoyo de exjugadores de renombre como Omar Pérez, Leandro Castellanos, Camilo Zúñiga, Éder Álvarez Balanta, entre muchos otros, durante el lanzamiento que se le hizo en la ciudad de Bogotá.