Luis Díaz se despide de un socio en Bayern Múnich: directivo confirmó la salida y dio razones

Se empieza a desarmar el Bayern Múnich de cara a la temporada 2026-2027. El director deportivo del cuadro bávaro, Max Eberl, confirmó que no van a ejercer la opción de compra sobre Nicolas Jackson, delantero de 24 años bastante cercano a Luis Díaz.

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“Tenemos jugadores como Nicolas Jackson, con quienes no necesitamos ejercer la opción porque no está alcanzando el número de partidos requerido. Y donde parece que no la ejerceremos”, declaró Eberl en diálogo con ZDF.

SportBild, reconocido medio deportivo en Alemania, lo explica: “El motivo es una obligación de compra que se habría activado si Jackson hubiera disputado 40 partidos oficiales, cada uno de al menos 45 minutos de duración. En ese caso, se habrían tenido que pagar 65 millones de euros al Chelsea FC”.

Luis Díaz y Nicolas Jackson celebrando, juntos, un gol en Bayern Múnich. Foto: Bundesliga Collection via Getty

Nicolas Jackson llegó al Bayern Múnich en septiembre de 2025, cedido desde el club donde tiene contrato hasta junio de 2033: Chelsea de Inglaterra.

Jackson ya tiene en su palmarés la Bundesliga, misma que ganó Bayern Múnich con antelación y teniendo a Luis Díaz como una de sus grandes figuras. Ahora, el delantero senegalés pelea junto a sus compañeros por ganar la Copa de Alemania y la Champions League, donde están en semifinales.

Desde un principio se divisaba que Nicolas llegaba al Bayern Múnich para ser suplente de Harry Kane, la gran figura del elenco bávaro. Oficialmente, o a menos que algo extraordinario ocurra, la aventura de Jackson en Alemania llegó a su fin.

Luis Díaz: “Jackson es un buen amigo”

En un video para las redes sociales del Bayern Múnich, Luis Díaz dejó claro que Nicolas Jackson es un buen amigo para él. Eso y que el senegalés habla muy bien español, algo que indiscutiblemente influye positivamente en la relación de ambos.

Cuando a Lucho le preguntaron: “¿A quién te llevarías de vacaciones a Colombia?”, el guajiro respondió: “Buena pregunta… Nicolás Jackson, buen amigo, y Gnabry. Me los llevaría a Colombia, creo que esas dos personas”.

Así las cosas, de a poco, Bayern Múnich empieza a configurar su temporada 2026-2027. Seguramente concretará refuerzos, además de tratar de mantener su tridente de ataque conformado por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.