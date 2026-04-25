James Rodríguez da luz de esperanza en Selección Colombia: así le fue con Minnesota ante LAFC

Hay un parte de tranquilidad para la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo. Su capitán, James Rodríguez, que venía sin ritmo de juego constante, fue titular con Minnesota United ante LAFC, este sábado 25 de abril.

Rodríguez disputó 64′ con Minnesota United en la derrota 1-0 ante LAFC de local. Evidentemente no es un buen panorama para The Loons, pero que James haya tenido su primera titularidad en la MLS y que haya jugado más de la mitad del partido empieza a ser esperanzador.

Prensa de Minnesota destapa cruda realidad de James Rodríguez en la MLS: “Seamos realistas”

Así le fue a James Rodríguez contra LAFC

A pesar de que LAFC se fue adelante en el marcador muy temprano (9′), James Rodríguez se hizo cargo de la pelota en varios tramos. Desde el arranque tuvieron el marcador en contra y, al ser locales, debían ir a buscar mejorar la situación.

Lo más destacado de James, a nivel individual, fue su juego asociativo. Se mostraba para recibir el balón y luego repartirlo a sus compañeros de Minnesota, llegando incluso a dejar mano a mano en un par de ocasiones a algunos de sus colegas en el campo.

Rodríguez era el predilecto por su entrenador, Cameron Knowles, para los cobros de tiros libres y tiros de esquina. En general, Minnesota vio al colombiano varias veces en acciones a balón parado.

James Rodríguez también intentó rematar de media distancia en numerosos tramos, llegando a ahogar el grito de gol de los hinchas de Minnesota. En general, se le valoró bien al colombiano más allá de la derrota ante LAFC.

¡Que cerca se quedó James Rodríguez!



Disparo desde fuera del área del colombiano que estuvo a poco de convertirse en el gol del empate de @MNUFC. pic.twitter.com/VONUsnWLTr — MLS Español (@MLSes) April 25, 2026

En números, James Rodríguez remató dos veces al arco, dio cuatro pases clave, tuvo una precisión del 82% en sus pases, y completó 88 toques de balón.

“James ha estado realmente bien”

MNUFC News, el reconocido portal web que sigue de cerca la actualidad del Minnesota United, valoró positivamente lo hecho por James Rodríguez.

Los Loons dominando la mayor parte del partido. Buen desempeño en general. La calidad final en el ataque ha sido deficiente y esa es la diferencia hasta ahora. James ha estado realmente bueno y sus centros han sido excepcionales. El juego está ahí, solo necesitan ser más letales".

Loons on top for most of this game. Good performance overall. The final quality lacking in the attack and that’s the difference so far. James really good and his deliveries have been exceptional. The game is there, just need to be more clinical. — MNUFC NEWS (@mnufcnews) April 25, 2026

Andy Greder, periodista cercano a Minnesota United, también se pronunció: “Fantástico. James Rodríguez mostró su calidad de creador de juego en su relevo de 62 minutos. El colombiano sale, junto con Momo Dieng, mientras entran como suplentes Tomás Chancalay y Joaquín Pereyra”.

Terrific. #MNUFC



James Rodriguez showed his playmaking quality in his 62-minute shift. The Colombian comes out, along with Momo Dieng, as Tomas Chancalay and Joaquín Pereyra sub in. #Loons hunting an equalizer vs. #LAFC in final half hour — Andy Greder (@andygreder) April 25, 2026

De a poco, y si sigue sumando minutos, James Rodríguez podría convertirse en titular para Minnesota United. Eso sí, Cameron Knowles deberá evaluar el desempeño del equipo, pues venía de una buena racha, sin James en el campo, y que acabó este sábado.