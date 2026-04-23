Prensa de Minnesota destapa cruda realidad de James Rodríguez en la MLS: “Seamos realistas”

Las cosas no están saliendo bien en Estados Unidos y la preocupación no se va. Más bien, las dudas y los rumores siguen reapareciendo en el caso de James Rodríguez; su bajo nivel en la MLS y el camino en Minnesota United a menos de dos meses del Mundial 2026.

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En el Minnesota United, James Rodríguez no la pasa bien, mientras el club sí disfruta de una seguidilla de victorias claves en la actual temporada de la MLS. En su más reciente salida, The Loons vencieron a Dallas por 1-0 y en condición de visitante en el estado de Texas.

Son tres puntos de oro para el equipo del norte de Estados Unidos que tuvo al colombiano todo el tiempo en la suplencia. Las imágenes de James Rodríguez quedando al margen de las acciones de juego han levantado todo tipo de rumores, mientras la Selección Colombia va analizando el presente de una de sus estrellas y un modelo de juego donde el 10 es fundamental.

James Rodríguez en la previa al partido contra el Dallas. Foto: Getty Images

Y es que se supone que se habla del refuerzo estelar de la temporada para Minnesota United. Lo que se ve hasta el momento es que James Rodríguez parece no ser determinante en el equipo estadounidense, tal como se creía apenas fue fichado. Hay mucha expectativa en Colombia por lo que pueda pasar con el volante.

La prensa de Minnesota adelanta una cruda situación que deja en vilo el presente del futbolista en la MLS. Los datos del colombiano con el club son desoladores.

Malos síntomas para James Rodríguez

El medio MNUFC News (Minnesota United News), el partidario más reconocido del club estadounidense, hizo una radiografía de James Rodríguez y destapó una cruda realidad. Básicamente, lo sitúa en un contexto en el que el director técnico, Cameron Knowles, no lo necesita, aunque afirma que puede ayudar en determinados partidos.

“Seamos realistas con James Rodríguez, este equipo no lo necesita. Siempre fue esa la sensación”, dice MNUFC en la red social X.

“Chancalay y Pereyra han dado un paso al frente de manera tremenda. Knowles recibirá algo de crítica, pero creo que ha manejado las cosas bien. El movimiento parece más un truco de relaciones públicas para el club y está funcionando”, agrega el medio partidario, alejando a James de cualquier tipo de apuesta en la cancha.

Let’s be real with James Rodríguez, this team doesn’t need him. That was always the sense. Chancalay and Pereyra have stepped up tremendously. Knowles will get some criticism, but think he’s handled things well. The move feels more of a PR stunt for the club and it’s working. — MNUFC NEWS (@mnufcnews) April 23, 2026

“Es un poco lamentable que James no esté jugando más; por supuesto, es lo que nosotros, los fans, queremos ver. Pero tampoco es tan sorprendente. Creo que puede ayudar al equipo en ciertos partidos, dependiendo de las circunstancias. Solo hay que moderar las expectativas con él”, agregó el medio.

El próximo partido de James será de local ante Los Ángeles FC (25 de abril, 3:45 p. m.). Se espera que James Rodríguez pueda sumar minutos.