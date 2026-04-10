James Rodríguez vuelve a activar las alarmas en Minnesota: su estado de salud reabre las dudas en la MLS

James Rodríguez genera dudas en Colombia y Estados Unidos por su presente en el Minnesota United. Luego de su presentación con la Selección Colombia en la ronda de amistosos del mes de marzo contra Croacia y Francia, donde se obtuvieron dos derrotas y se abrieron muchos interrogantes con el equipo de Néstor Lorenzo, el volante cucuteño regresó a su club donde se indicaron serios problemas de salud.

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Lejos de alguna molestia muscular, el diagnóstico parecía ser referente a una deshidratación, enfermedad que activó las alarmas en Colombia y Estados Unidos y lo tuvo internado en un centro médico. Mientras la Federación Colombiana de Fútbol emitió el comunicado de prensa donde dio detalles del estado de salud del jugador tras el juego ante Francia en Washington, el 10 llegó a Minnesota y fue tratado de urgencia.

Las cosas se estaban complicando cuando salió el rumor de algo más grave, pero el mismo Minnesota United desmintió esa enfermedad en un comunicado de prensa: “El club y nuestro equipo médico pueden afirmar categóricamente que no existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis”, lo que tranquilizó a la Selección Colombia.

El centrocampista colombiano James Rodríguez, número 10, corre durante un partido amistoso de fútbol entre Colombia y Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, el 26 de marzo de 2026. (Foto de Miguel J. Rodríguez CARRILLO / AFP) Foto: AFP

“Solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación y al público que se abstengan de especular sobre la salud de James. Cualquier novedad será comunicada directamente por el club a través de sus canales oficiales”, agregó el club estadounidense.

Nuevas dudas por James Rodríguez

Pese a las aclaraciones médicas y al reintegro de James Rodríguez a entrenamientos, siguen las dudas por el jugador en estos días. En las más recientes jornadas de prácticas en el Minnesota United, se vio al colombiano activo con temas de gimnasio y readaptación, pero es una incógnita su vuelta a las canchas.

extra prep before the road stretch pic.twitter.com/2TnUblUhz0 — Minnesota United FC (@MNUFC) April 10, 2026

Este sábado 11 de abril, por la séptima fecha de la MLS, Minnesota United será visitante ante el San Diego FC en el estado de California, las dudas están por James Rodríguez y si podrá sumar minutos en este nuevo partido en Estados Unidos, ya que se perdió la anterior salida ante Los Ángeles Galaxy.

El periodista Andy Greder, voz de autoridad en la MLS, citó las palabras del técnico de Minnesota United y la actualidad de James Rodríguez, además si podrá estar en el juego ante el San Diego FC.

“Actualizaciones: el entrenador de Minnesota United, Cameron Knowles, dijo después de la sesión de entrenamiento del viernes que James Rodríguez es duda para jugar contra San Diego el sábado. Michael Boxall (aductor) y Peter Stroud (cuádriceps) están progresando, pero aún se consideran semana a semana, según Knowles”, posteó Greder en redes sociales.

Aún se esperan los avances de James y si podría ver minutos ante San Diego. De lo contrario, el colombiano se alistaría para el cotejo ante Portland Timbers el 18 de abril.