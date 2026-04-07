James Rodríguez reaparece tras sus complicaciones de salud: Minnesota United publicó la fotografía

En horas de la tarde de este martes, 7 de abril de 2026, Minnesota United publicó la primera foto de James Rodríguez luego de las complicaciones de salud que sufrió tras la doble fecha FIFA con Selección Colombia.

En la fotografía se ve a James Rodríguez en entrenamiento con Minnesota United, algo que el propio club ya había confirmado hace un par de horas. De hecho, se trata de un parte de tranquilidad debido a los rumores que se dieron en torno a la salud del 10.

Primera medida de James Rodríguez para desmentir rumores de rabdomiólisis: Minnesota United lo oficializó

James Rodríguez está de vuelta con Minnesota United

Es noticia en Estados Unidos el regreso de James Rodríguez a los entrenamientos con Minnesota United. En la fotografía se le ve con indumentaria para el frío y entrando en calor junto a sus compañeros.

Training flyby 🚀 pic.twitter.com/IAAuLQtYDB — Minnesota United FC (@MNUFC) April 7, 2026

Así las cosas, empieza la cuenta regresiva para la recuperación completa de James Rodríguez. El 10 de la Selección Colombia no ha tenido la continuidad esperada y faltan tan solo un par de meses para el arranque del Mundial 2026.

James Rodríguez no tiene rabdomiólisis

“El club y nuestro equipo médico pueden afirmar categóricamente que no existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis”, escribió en su más reciente comunicado Minnesota United sobre James.

“Rodríguez se presentó hoy, lunes 6 de abril, en las instalaciones de entrenamiento del club y participó en una sesión supervisada de reincorporación a la actividad. Su regreso a los entrenamientos con el equipo completo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y estará totalmente condicionado por su evolución clínica”, añaden.

Y, de manera categórica, cierran con: “Solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación y al público que se abstengan de especular sobre la salud de James. Cualquier novedad será comunicada directamente por el club a través de sus canales oficiales”.

An update regarding the health of James Rodríguez pic.twitter.com/A3RKWE21AN — Minnesota United FC (@MNUFC) April 6, 2026

¿Cuándo es el próximo partido de Minnesota United?

El próximo sábado, 11 de abril de 2026, visitando a San Diego en el estadio Snapdragon ubicado en California. Resta esperar lo que ocurra con James Rodríguez de cara a ese partido y la decisión que su entrenador, Cameron Knowles, tome sobre el volante colombiano.