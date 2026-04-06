Primera medida de James Rodríguez para desmentir rumores de rabdomiólisis: Minnesota United lo oficializó

James Rodríguez no tiene rabdomiólisis. Este lunes, 6 de abril de 2026, Minnesota United emitió un comunicado oficial donde dio a conocer que el 10 de la Selección Colombia no padece dicha enfermedad, misma que había sido rumor entre la prensa estadounidense en los últimos días.

“El club y nuestro equipo médico pueden afirmar categóricamente que no existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis”, informó en sus canales oficiales el cuadro de la MLS.

El club informa que James Rodríguez “se presentó hoy, lunes 6 de abril, en las instalaciones de entrenamiento del club y participó en una sesión supervisada de reincorporación a la actividad”.

Y añaden: “Su regreso a los entrenamientos con el equipo completo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y estará totalmente condicionado por su evolución clínica”.

An update regarding the health of James Rodríguez pic.twitter.com/A3RKWE21AN — Minnesota United FC (@MNUFC) April 6, 2026

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Es un parte absoluto de tranquilidad para Minnesota United y la Selección Colombia, que estaba atenta a que su capitán saliera avante de la enfermedad y se empezara a preparar a pocos meses del Mundial 2026.

“Solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación y al público que se abstengan de especular sobre la salud de James. Cualquier novedad será comunicada directamente por el club a través de sus canales oficiales”, cierra Minnesota United, categóricamente, en su comunicado.

Cronología sobre la salud de James Rodríguez, con última actualización del Minnesota

James Rodríguez jugó los dos amistosos de la fecha Fifa de marzo con la Selección Colombia. Primero ante Croacia y luego contra Francia, este último el 29 de marzo de 2026. Fue justo tras finalizar el juego frente a Les Bleus que llegó la molestia para el cucuteño.

El 2 de abril, la Federación Colombiana de Fútbol informó: “El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación“.

Horas después, la web oficial del Minnesota United escribió: “James se está recuperando de una deshidratación severa tras su regreso de la selección nacional. Estará de baja este fin de semana (5 y 6 de abril), pero su recuperación está en vías de mejorar”.

Pero fue después de esto que las alarmas aparecieron, pues el Pioneer Press reveló que, presuntamente, “un médico del equipo revisó el historial clínico de Rodríguez y lo consideró ‘grave’”. Ahí se empezó a rumorear sobre rabdomiólisis.

James Rodríguez en el calentamiento de la Selección Colombia para el juego con Croacia. Foto: Getty Images

Hoy, queda descartada dicha enfermedad y empieza la cuenta regresiva para que James Rodríguez regrese por completo a los entrenamientos y llegue en forma al Mundial 2026.

¿Qué es la rabdomiólisis?

Una enfermedad, causada porque el tejido muscular se descompone y libera partes de las fibras musculares en la sangre. Usualmente, produce daño renal.

Si el músculo sufre daño, secreta mioglobina en el torrente sanguíneo. Paso seguido, el riñón la filtra fuera del cuerpo y llega a causar daño en las células renales. Así lo explica MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina (EE. UU.) en un artículo publicado el 9 de febrero de 2025.