Una acusación ha caído sobre Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien según lo expuesto por el periodista Alejandro Pino Calad estaría teniendo injerencia en la conformación de las nóminas de la Selección Colombia.

De acuerdo al periodista que dio la información en La titular, el dirigente habría tenido que ver en la no convocatoria de Sebastián Villa, así como en la utilización de James Rodríguez en los dos partidos amistosos con Croacia y Francia.

💣Bombazo💣 de lunes de pascua.



1. @pinocalad y Jesurún están de acuerdo en algo.



2. Los patrocinadores y el presidente de la FCF sí tienen influencia en convocatorias.



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En la transmisión en vivo del programa, Calad arrancó contando: “Ramón Jesurún es el que está tomando las decisiones sobre convocatorias y sobre alineaciones”, soltó sin tapujos ante una versión que fue recopilada.

“Él (Ramón Jesurún) es el que le dice al técnico qué jugadores se pueden y qué jugadores no se pueden”, ahondó.

Luego de eso fue que se internó en hablar de casos particulares, entre los que estuvo el polémico extremo de Independiente de Rivadavia: “Resulta y acontece que a Sebastián Villa, el técnico sí lo quería llamar y Ramón Jesurún tomó la decisión de que no, porque eso espantaría a los patrocinadores”.

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Del atacante en mención hay que decir que viene haciendo muy bien las cosas en Argentina, pero su expediente de líos con la justicia, mismos que ya tuvieron sentencia, le seguirían pesando para ser llamado a la Tricolor.

Y ese no sería el único caso en el que Jesurún ”se le metió al técnico", según Calad. Conforme a lo contado, James no debería haber jugado, pero Jesurún habría sido "el que dio la orden de que James Rodríguez tendría que jugar los dos partidos por contrato".

Estas dos versiones levantan un fuerte tierrero en el combinado patrio, en el que por estos días las cosas no marchan de la mejor forma. Ahora, se suma esta situación, que tiene en el ojo del huracán al máximo dirigente de la FCF.

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¿Qué dijo Néstor Lorenzo de Villa?

En la previa de los dos amistosos que perdió Colombia, una de las respuestas que la prensa buscó del DT a cargo de la Tricolor fue sobre los rumores de un llamado o no a Sebastián Villa.

Este contestó los cuestionamientos, pero no dejó clara su postura: “Han salido a decir que yo a Sebastián Villa lo cité y después lo bajé. Yo hablé con Sebastián Villa, le dije: te voy a bloquear, pero no quiere decir que vayas a ser convocado”.

Sebastián Villa celebrando el título de la Copa Argentina. Foto: Getty Images

“Después me dijeron que no tiene visa y se les mandó a hacer la visa a todos. Todo se hace con los cincuenta y pico jugadores bloqueados y a Sebastián lo llamé porque, como nunca estuvo en el proceso, le dije: vas a estar bloqueado, no significa convocado, y después lo llamé para decirle: no vas a ser convocado”, sentenció antes del partido con Croacia.

Néstor Lorenzo (izquierda) tiene en firme la decisión sobre James Rodríguez para el Mundial 2026. Foto: Captura Win Sports y @jamesdrodriguez

Sobre el caso James, su bajo nivel en campo, así como poco ritmo en Minnesota United, casi que confirmó que lo llevaría sin importar si estaba o no al 100%:

“Algunos jugadores ya están instalados dentro del equipo, conocen lo que hacen y siempre han rendido dentro del equipo”.

Esas palabras se produjeron antes de saberse que el 10 vivió una complicación de salud, la cual requirió hospitalización por deshidratación.