No perdonan a James Rodríguez ni en su enfermedad: Jorge Bermúdez le recrimina no tener “con qué”

Es tan gris el panorama de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026, que aún ya habiendo pasado días de los más recientes amistosos, se siguen escuchando reacciones al respecto del equipo que dirige Néstor Lorenzo.

Jorge Bermúdez, más conocido como el ‘Patrón’, exjugador del equipo nacional, así como uno de los ídolos de Boca Juniors, fue quien se exasperó en medio de un programa reciente de ESPN y le lanzó duras críticas a los jugadores, entre los que estuvo James Rodríguez.

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Desde su experiencia, la entrega de un equipo para arropar un jugador puede estar, tal como le pasó a él cuando se esforzaba por Juan Román Riquelme en Boca. Pero hoy, no parece haber forma en que haya una idea alrededor de Rodríguez Rubio en la Tricolor.

En su intervención al respecto soltó: “Yo no puedo jugar y matarme los pestañas y quebrarme las piernas para tirarle la pelota a un jugador que no puede correr y no tiene con qué“, sentenció del nivel de James.

“Es que la realidad es que hoy, hoy el equipo cambió tanto y Colombia fue tan desconocida tácticamente que nos llenó de dudas”, lamentó a menos de dos meses de la Copa del Mundo.

“Yo no puedo quebrarme las piernas para tirarle la pelota a un jugador que no puede correr.” @patronbermudez hizo esta reflexión en medio del análisis colectivo de Colombia tras las derrotas en la fecha FIFA.



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Haciendo una radiografía, posición por posición, dio a entender que ninguno de los que jugó pasa por un buen nivel. Eso sí, rescató a Jhon Arias, quien desde que volvió a Brasil recuperó su mejor estado de forma.

“Jugadores desconocidos, jugadores sin esa entrega. Muchachos, el único bueno lo sacó el técnico a los 45 minutos. Un técnico perdido, un técnico que salió en la rueda de prensa a decir estoy feliz por la presentación”, apuntó sobre la retroalimentación de Néstor Lorenzo.

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Mar de dudas para el Mundial 2026

Para Bermúdez poco y nada se salva de los dos amistosos recientes. Seguro que contra los galos podría perderse, pero era la forma la que marcaría el futuro. Con Croacia, tampoco haber mostrado nada del fútbol que se le solía ver al equipo da razones de peso para alarmarse.

“Yo vi tantas dudas que yo pensé que esta fecha FIFA me iba a servir para decir, hombre, no le ganamos a Francia, pero tenemos buen equipo”, dijo desde su perspectiva.

Duros conceptos a recibido la Selección Colombia por perder con Croacia y Francia. Foto: AP

“Con Croacia vamos a jugar mano a mano porque, claro, entonces uno dice, no, tranquilo que para el Mundial los muchachos van a estar. Pero resulta que no”, añadió.

“Hay tantas dudas que uno duda hoy de Lerma, uno duda hoy de Muñoz. Ya Mojica no nos sirve. Ya la defensa, ¿con quién va a jugar Davinson? Entonces, ¿quién será?“, cuestionó ante el mundo de incertidumbres que dejaron los juegos recientes.

Situación de James

En Estados Unidos, James parece estar pasando un mal presente relacionado con su salud. Se ha especulado mucho, se ha informado y desinformado, pero lo único cierto es que sigue lejos de su mejor estado físico para la alta competencia.

Cameron Knowles, DT de Minnesota United, habló sobre James Foto: MNUFC

Su entrenador en Minnesota United, Cameron Knowles, fue la última voz oficial en emitir un concepto de cómo avanza el 10 de la Tricolor.

“Él está día a día bajo el cuidado de nuestro equipo médico. Obviamente está en casa ahora, descansando, y hemos estado lejos durante un par de días. Nuestro equipo médico está en constante contacto con él”, informó Knowle.