Cruda estadística contra James Rodríguez: dato condena su presencia en Selección Colombia

La Selección Colombia tuvo una fecha FIFA para el olvido: perdió contra Croacia y Francia, pero más allá de los resultados, lo que preocupa es que mostró un nivel muy bajo y muchos de los jugadores no estuvieron a la altura.

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Uno de los más cuestionados es James Rodríguez, que llegó a la concentración en medio de mucho hermetismo por el poco rodaje que tuvo en los últimos meses.

Después del juego contra Francia, el número 10 tuvo que ser hospitalizado tras presentar un cuadro de deshidratación severa, aunque ya se encuentra en su casa y recuperándose para intentar sumar minutos con Minnesota.

En medio de lo mucho que se ha hablado, en las últimas horas se conoció una estadística que deja muy mal parado al capitán de la tricolor y que nuestra, de acuerdo con los datos, que el combinado patrio sí puede obtener resultados positivos sin su máxima estrella.

James Rodríguez, figura de Selección Colombia y Minnesota United. Foto: ISI Photos via Getty Images

Minuto 60 fue el medio que sacó a relucir esta estadística que compara los últimos partidos en los que ha jugado Rodríguez y los compromisos en los que no ha estado presente con la camiseta amarilla.

En los 10 partidos más recientes en los que el exfutbolista del Real Madrid no ha actuado, Colombia ha cosechado siete victorias y tres empates. Los resultados fueron los siguientes:

Victoria 3-2 ante México.

Victoria 1-0 ante Venezuela.

Victoria 2-0 ante Alemania.

Victoria 1-0 ante Irak.

Victoria 2-1 ante Japón.

Empate 0-0 frente a Estados Unidos.

Victoria 1-0 ante Arabia Saudita.

Victoria 2-1 ante Honduras.

Empate sin goles ante Ecuador.

Empate 0-0 ante Brasil.

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Por otra parte, los resultados no han sido los mejores cuando James ha estado en el campo en los últimos 10 juegos, ya que la tricolor acumula cinco victorias, tres empates y dos derrotas.

Los partidos ganados han sido frente a Australia (3-0), Nueva Zelanda (2-1), México (4-0), Venezuela (6-3) y Bolivia (3-0). Las derrotas, por otra parte, han sido Francia (1-3) y Croacia (1-2), mientras que los empates fueron Canadá (0-0), Argentina (1-1) y Perú (0-0).

James Rodríguez en el calentamiento de la Selección Colombia para el juego con Croacia Foto: Getty Images

Más allá del nivel que mostró en los últimos partidos, James será uno de los fijos en la lista de Néstor Lorenzo para el Mundial, aunque resta esperar a ver con qué tanto ritmo llega a la Copa del Mundo.