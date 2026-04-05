Preocupación por la salud de James Rodríguez: técnico del Minnesota United dio nuevo parte

Desde que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que James Rodríguez tuvo que ser hospitalizado un día después del amistoso contra Francia, mismo que se jugó el pasado 29 de marzo, el estado de salud del 10 es centro de atención para la prensa y los aficionados.

“El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación“, informó la FCF el 2 de abril.

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Luego, la web oficial del Minnesota United, equipo de James Rodríguez, informó: “James se está recuperando de una deshidratación severa tras su regreso de la selección nacional. Estará de baja este fin de semana (5 y 6 de abril), pero su recuperación está en vías de mejorar”.

Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando el periodista Andy Greder, del Pioneer Press, publicó: “Los Loons informaron el viernes que un médico del equipo revisó el historial clínico de Rodríguez y lo consideró ‘grave’. Rodríguez fue dado de alta del hospital el miércoles y se está recuperando en su residencia en Minnesota”.

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Técnico del Minnesota United se pronuncia sobre James Rodríguez y entrega un nuevo parte

Con esa cronología, los hechos remontan a las más recientes declaraciones del técnico de Minnesota United, Cameron Knowles, quien se refirió a lo que ocurre con James Rodríguez en estos últimos días.

A Knowles le indagaron sobre la gravedad de lo que le ocurre al 10 de la Selección Colombia, y respondió: “Sí, mira, él está día a día bajo el cuidado de nuestra equipa médica. Obviamente está en casa ahora, descansando, y hemos estado lejos durante un par de días. Nuestro equipo médico está en constante contacto con él”.

Finalmente, añadió: “Tenemos equipo médico en Minnesota también, con ellos, evaluándolos, y continuaremos integrándolos a medida que el equipo médico se sienta”.

Minnesota United FC Head Coach Cameron Knowles on the health status of James Rodríguez



El entrenador en jefe del Minnesota United FC, Cameron Knowles, sobre el estado de salud de James Rodríguez @jamesdrodriguez @MNUFC @MLS @MLSes

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Preocupación por James Rodríguez

Hay expectativa por conocer cuándo puede volver James Rodríguez a trabajos con sus compañeros. Más allá de los pocos minutos que ha tenido en Minnesota United, esa información de la prensa estadounidense, apuntando a que el 10 padecería algo “grave”, se lleva todos los focos.

James Rodríguez, figura de Selección Colombia que no ha podido tener ruedo con Minnesota United. Foto: ISI Photos via Getty Images

A pocos meses del Mundial 2026, parece que James Rodríguez está en tiempo récord: recuperarse lo más pronto posible, agarrar ritmo, tener continuidad y llegar en forma a la cita orbital con la Selección Colombia.

Sin el cucuteño de 34 años, Minnesota United venció por 2-1 a LA Galaxy, el pasado 4 de abril, en un encuentro más válido por la MLS.