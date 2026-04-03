Días muy complejos son los que ha tenido que vivir James Rodríguez en las últimas semanas por su rendimiento físico. Primero fueron los partidos ante Croacia y Francia, donde se le vio totalmente salido de ritmo.

Luego de eso, versiones de prensa de un supuesto problema físico surgieron y, finalmente, el pasado jueves la Federación Colombiana de Fútbol apareció con un comunicado de prensa en el que confirmaron su hospitalización.

James Rodríguez en medio de un calentamiento de la Selección Colombia durante la fecha Fifa de marzo Foto: Getty Images via AFP

“El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación”, apuntó la FCF.

A 69 días de que la Copa del Mundo empiece, para la Tricolor es motivo de preocupación lo que viene viviendo el 10. El cucuteño está contrarreloj y cada vez menos son los partidos que tiene para llegar al 100 % de sus condiciones.

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Tan solo serán nueve juegos hasta el parón de la MLS por la disputa del Mundial que se llevará a cabo en Norteamérica.

En las últimas horas se confirmó desde Estados Unidos que este fin de semana, por prevención, el creativo en Minnesota United no entrará en la convocatoria de los suyos.

Listado de partidos para que James llegue bien al Mundial 2026:

San Diego FC — 11 de abril de 2026

Portland Timbers — 18 de abril de 2026

FC Dallas - 22 de abril de 2026

Los Angeles FC - 25 de abril de 2026

Columbus Crew — 2 de mayo

Austin FC — 10 de mayo

Colorado Rapids — 13 de mayo

New England Revolution — 16 de mayo

Real Salt Lake - 23 de mayo

James Rodríguez en acción con Minnesota United en la MLS Foto: ISI Photos via Getty Images

El calendario de Selección Colombia tiene previsto para el 25 de mayo el inicio de la concentración en Medellín. Dicho día ya se debería saber la lista completa elegida por Néstor Lorenzo, la cual contará con 26 convocados.

Uno menos y contando para el ‘10′

El astro colombiano James Rodríguez causará baja este fin de semana con el Minnesota United, después de que tuviera que ser hospitalizado esta semana por una deshidratación severa, confirmó este viernes la MLS.

Rodríguez fue incluido en el listado de bajas de Minnesota para el duelo del sábado en la cancha de Los Angeles Galaxy por “enfermedad”, sin más precisiones.

James Rodríguez, figura de Selección Colombia y Minnesota United. Foto: ISI Photos via Getty Images

El jueves, la federación colombiana dio a conocer que su capitán fue hospitalizado durante tres días en Estados Unidos después del amistoso del domingo ante Francia en Landover (Maryland).

El ex mediapunta del Real Madrid jugó 63 minutos en esa derrota de Colombia por 3-1 ante los Bleus, en los que se le vio lento y desconectado del juego.

Tanto la federación como el United reportaron el jueves que el 10 cafetero se encontraba en proceso de recuperación, pero sin detallar si aún estaba internado.

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Fuentes de la Federación Colombiana señalaron a medios de comunicación que la deshidratación del futbolista fue producto de una “virosis estomacal”.

La forma física de James, de 34 años, es una de las grandes preocupaciones de Colombia de cara al Mundial 2026. El mediocampista ha jugado apenas 39 minutos este año con Minnesota, a donde llegó en febrero, debido a diversos problemas físicos.

*Con información de la AFP.