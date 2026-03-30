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Así despidió el estadio a James Rodríguez tras discreto juego ante Francia: grabado desde la tribuna

La afición se hizo sentir con el 10 tras el juego en el que poco y nada de brilló tuvo el volante. Hay preocupación por el nivel del capitán a 73 días del Mundial 2026.

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Redacción Deportes
30 de marzo de 2026, 4:05 p. m.
Así despidió el estadio a James Rodríguez tras haber jugado una hora ante Francia
Así despidió el estadio a James Rodríguez tras haber jugado una hora ante Francia Foto: Captura video (@JuanCMerlano)

Muy expuesto quedó James Rodríguez en la Selección Colombia, luego de lo que fueron los últimos dos amistosos con el equipo nacional en la preparación hacia el Mundial 2026.

Si bien se sabía que el 10 no venía con ritmo de competencia, en los compromisos más recientes se evidenció que la situación sería más compleja de lo esperado. Es más, periodistas llegaron a tiltarlo como un “exjugador”.

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Con Francia, específicamente, se vio un volante poco lúcido, sin pase, sin remate y siempre anticipado por los rivales, quienes cuentan con una velocidad distinta por jugar a la más alta intensidad en Europa.

Una hora sin brillo

Durante 62 minutos Lorenzo lo aguantó en el campo. Su recambio fue Juan Fernando Quintero, quien entró y, de inmediato, empezó a aportar más en la ofensiva del combinado patrio.

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Aunque las estadísticas no muestren lo discreto que fue el juego de Rodríguez, sí quedó la percepción de estar muy alejado de lo que suele aportar el capitán de la Tricolor.

James Rodríguez con Maxence Lacroix.
James Rodríguez enfrentando a Francia en amistoso de preparación para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Sus números con el 92% de pases completados, 100% de pases largos y 38 toques, solo maquillan un poco lo que en verdad fue la hora que jugó James en Washington.

De cara a la Copa del Mundo que se avecina, se espera que el creativo pueda tener mayor ritmo en Minnesota United, donde apenas ha jugado algunos minutos en lo que ha sido su inclusión de a poco a la MLS de los Estados Unidos.

Aunque no sea el mejor James de los últimos años, la afición le sigue teniendo un gran cariño y respeto, el cual fue notorio en las tribunas del estadio en el que se llevó a cabo el partido ante Francia.

Al ver los aficionados en el tablero que el 10 salía, se pusieron de pie quienes estaban en dicho costado y le aplaudieron. Algunos intentaron gritarle algo, pero todo en muestra de apoyo para quien ha liderado el proceso desde hace ya un buen tiempo.

El ‘Pibe’ blinda a James

Lejos de querer que toda la responsabilidad recaiga completamente en James Rodríguez, el histórico ‘Pibe’ Valderrama hizo una reflexión sobre el nivel del volante, pero también de todos los demás que lo acompañan a la interna del grupo.

James Rodríguez en el calentamiento de la Selección Colombia para el juego con Croacia
James Rodríguez en el calentamiento de la Selección Colombia para el juego con Croacia Foto: Getty Images

“El nivel de jugadores está muy bajo. Todo el mundo ve a James,todo el mundo habla de James, pero James no está jugando. ¿Y los otros?, el profesor está metiendo a James para que coja ritmo, pero los otros también han bajado de nivel”, reclamó de los otros que hacen parte del XI titular de Colombia.

Por su parte, Carlos Antonio Vélez como una de las voces de mayor relevancia tras los juegos de Colombia, un día después dio su veredicto de lo visto.

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Cargando contra James, el periodista aseveró que hay más opciones para ese puesto de creativo, pero que no utilizó el entrenador a cargo de Colombia.

“Los que entraron hicieron un fútbol más dinámico; está claro que sin James el equipo tiene más físico, tiene más ida y vuelta; Quintero tampoco está para jugar los 90′ minutos, pero ahí está Carrascal”, afirmó