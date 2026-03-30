¿Se burlaba de Colombia? Polémicas imágenes de Kylian Mbappé y sus gestos durante el amistoso

La defensa colombiana se derritió ante los fogonazos de los habituales suplentes de la selección Francia, que se impuso 3-1 en un amistoso en Estados Unidos con miras al Mundial 2026. El balance para la selección Colombia es desolador y ahora hay muchas cosas por corregir.

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El equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo dejó serias dudas al término de la Fecha FIFA de marzo, en la que también cayó 2-1 con la selección croata en Orlando. Esta fue la última ronda oficial antes de que se publique la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

El partido contra Francia tuvo un detalle adicional y es que Kylian Mbappé no fue titular, luego de reaparecer por todo lo alto ante Brasil en Boston, con gol incluido, luego de una dolorosa lesión de rodilla que lo tuvo varias semanas fuera de las canchas. El técnico Didier Deschamps decidió darle rodaje ante la potencia brasileña y las sensaciones son las mejores en la recta final al Mundial.

Kylian Mbappé en la previa del amistoso con Brasil en Estados Unidos Foto: Getty Images

Por esta razón, Mbappé fue suplente ante Colombia e ingresó en los últimos minutos en la segunda parte en Washington, donde tuvo una gran opción de gol; era el cuarto de Francia tras una espectacular avanzada a velocidad: Kylian se sacó al arquero y remató cruzado, pero estaba en offside.

Mbappé, captado en banquillo de suplentes

Durante el primer tiempo, las cámaras de la transmisión oficial de televisión lo captaron en el banquillo de suplentes a pura carcajada. Kylian Mbappé compartía con sus colegas Ousmane Dembelé y Michael Olise y las imágenes generaron muchas críticas en Colombia, ya que muchos suponen unas burlas contra el país. El Balón de Oro puedo aguantar un poco el momento jocoso, pero ‘Kiki’ no lo disimuló.

¿Qué estarán 𝗗𝗜𝗖𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢 Dembélé, Mbappé y Olise? 😆



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Las cosas seguramente no eran así y fue un momento de diversión o un chiste o una anécdota de los jugadores que provocó la risa de Kylian Mbappé. Las cámaras enfocaron el momento al minuto 25, cuando todavía el amistoso iba 0-0.

En otro video en las redes sociales, se le ve a Mbappé jugando baloncesto en el camerino del estadio y saliendo a celebrar que expone su sobresaliente estado físico tras los problemas con la rodilla.

😅🇫🇷 Kylian Mbappé JUGANDO AL BÁSQUET en el vestuario de Francia previo al partido.pic.twitter.com/hKR6d9com9 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 30, 2026

El momento no es otro que de inspiración y confianza para Mbappé, quien regresó de una lesión y está listo para rematar la temporada con el Real Madrid y aumentar el nivel para ir con Francia por lo que sería el tercer título en la historia. Los franceses son máximos favoritos al título.