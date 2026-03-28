🔴 Colombia vs. Francia EN VIVO | Siga el minuto a minuto del amistoso del Mundial 2026

Todo está listo. La Selección Colombia tiene un durísimo reto por delante ante la Francia de Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé y Michael Olise. Los franceses son una potencia en el fútbol mundial, tienen dos títulos en la historia y llegan como favoritos al choque con la Tricolor.

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Kylian Mbappé toma determinante decisión a pocas horas de su partido contra la Selección Colombia

En el primer turno de la ronda de amistosos, la Selección Colombia se vio superada por Croacia con un marcador de 2-1, que deja varias dudas en el equipo de Néstor Lorenzo, mientras que Francia no tuvo inconvenientes para sacar del camino a la Brasil de Carlo Ancelotti con dos goles, uno de ellos de Kylian Mbappé, además de tener mejores muestras tácticas en la cancha del Gillette Stadium.

El partido de Colombia vs. Francia está programado para las 2:00 p.m. de este 29 de abril en el Northwest Stadium, de Maryland, Estados Unidos.

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