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🔴 Colombia vs. Francia EN VIVO | Siga el minuto a minuto del amistoso del Mundial 2026

La Selección Colombia mide fuerzas con Francia en Washington.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

28 de marzo de 2026, 10:03 p. m.

Todo está listo. La Selección Colombia tiene un durísimo reto por delante ante la Francia de Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé y Michael Olise. Los franceses son una potencia en el fútbol mundial, tienen dos títulos en la historia y llegan como favoritos al choque con la Tricolor.

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En el primer turno de la ronda de amistosos, la Selección Colombia se vio superada por Croacia con un marcador de 2-1, que deja varias dudas en el equipo de Néstor Lorenzo, mientras que Francia no tuvo inconvenientes para sacar del camino a la Brasil de Carlo Ancelotti con dos goles, uno de ellos de Kylian Mbappé, además de tener mejores muestras tácticas en la cancha del Gillette Stadium.

El partido de Colombia vs. Francia está programado para las 2:00 p.m. de este 29 de abril en el Northwest Stadium, de Maryland, Estados Unidos.

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