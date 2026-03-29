Deportes

Esta es la titular de la Selección Colombia para el partido amistoso contra Francia: hay novedades

El encuentro comenzará a las 2:00 p.m.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
29 de marzo de 2026, 1:09 p. m.
Imagen del partido amistoso entre Colombia y Croacia que se disputó el pasado jueves.
Imagen del partido amistoso entre Colombia y Croacia que se disputó el pasado jueves. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó los 11 titulares de la Selección Colombia en su partido amistoso de este domingo, 29 de marzo, ante su similar de Francia.

Entre las novedades se destaca el ingreso de Álvaro Montero por Camilo Vargas y de Juan David Cabal por Jhon Lucumí.

Estos son los once titulares que dispuso el técnico Néstor Lorenzo: Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Juan David Cabal, Johan Mohica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Por su parte, los elegidos por el técnico francés Didier Deschamps son los siguientes: Samba; Kalulu, Lacroix, Hernández, Digne, Zaire-Emery, Kanté, Akliouche, Cherki, Doué y Thuram.

Deportes

Mundial 2026: estas son los selecciones que tendrán una tercera camiseta

Deportes

Ponen “lápida” a jugador que hoy está con la Selección Colombia: futuro daría duro giro

Deportes

Max Verstappen da a entender que podría dejar la Fórmula 1, ¿por qué?

Deportes

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Japón y se convirtió en el líder más joven en la historia de la F1

Deportes

La FIFA le da un golpe de confianza a Irán y minimiza los temores políticos y de seguridad en el Mundial 2026

Deportes

🔴 Colombia vs. Francia EN VIVO | Confirman las nóminas: Álvaro Montero será el arquero titular

Deportes

Así le fue a Portugal, rival de Colombia en el Mundial, contra México en el Estadio Azteca

Deportes

Francia lanza advertencia a Colombia: El plan de Deschamps y la revolución que alista en Washington

Deportes

Estadio Azteca, donde debutará Colombia en el Mundial 2026, reabre sus puertas y las imágenes erizan la piel: imponente

Deportes

La inteligencia artificial predice el marcador y cuántos goles se marcarán en Francia vs. Colombia

En desarrollo...