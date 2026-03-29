Esta es la titular de la Selección Colombia para el partido amistoso contra Francia: hay novedades

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó los 11 titulares de la Selección Colombia en su partido amistoso de este domingo, 29 de marzo, ante su similar de Francia.

Entre las novedades se destaca el ingreso de Álvaro Montero por Camilo Vargas y de Juan David Cabal por Jhon Lucumí.

Estos son los once titulares que dispuso el técnico Néstor Lorenzo: Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Juan David Cabal, Johan Mohica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Por su parte, los elegidos por el técnico francés Didier Deschamps son los siguientes: Samba; Kalulu, Lacroix, Hernández, Digne, Zaire-Emery, Kanté, Akliouche, Cherki, Doué y Thuram.

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