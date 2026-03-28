Colombia sorprende en ranking de selecciones más valiosas del mundo: supera a subcampeona del mundo

La Selección Colombia ya tiene la cabeza en lo que será el Mundial 2026, donde llega como uno de los grandes equipos a seguir y tendrá la obligación de disputar el liderato del grupo con Portugal.

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Todavía no se sabe quiénes serán los jugadores que el técnico Néstor Lorenzo llevará a la cita mundialista, pero ya hay muchos que prácticamente tienen su cupo asegurado por lo que han hecho a lo largo del proceso y en la presente temporada.

En medio de la expectativa que hay, el portal Transfermarkt hizo un ranking sobre las selecciones mejor valoradas a nivel mundial, teniendo en cuenta el precio que tienen los futbolistas.

Una de las cosas que sorprendió, es que la tricolor aparece dentro del top 30, por encima de varios ‘pesos pesados’.

Los jugadores de la Selección Colombia celebran uno de los goles marcados en las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. Foto: Jairo Cassiani / Colprensa

En el primer puesto aparece Inglaterra, que tiene grandes estrellas del fútbol europeo como Harry Kane, Bukayo Saka, Declan Rice, entre otros. En total, este plantel tiene un valor de de 1.620 millones de euros.

Un escalón más abajó está Francia, una de las favoritas del Mundial por el poderío ofensivo que tiene: Mbappé, Dembelé, Olise. De acuerdo con Transfermarkt, esta plantilla está valorada en 1.400 millones de euros.

El top 3 lo completa España, liderado por Lamie Yamal, Pedri y Rodri, lo que lo convierte en uno de los equipos que generan más ‘miedo’ tener que enfrentar. En el ranking tiene un valor de 1.310 millones de euros.

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En el caso de la Selección Colombia, está ubicada en la casilla número 22 con un total de 301 millones de euros. El jugador más costoso que hay actualmente en el combinado patrio, según Transfermarkt, es Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich y quien tiene un costo de 70 millones de euros.

En el segundo lugar aparece Luis Suárez, goleador del Sporting de Lisboa y quien se ha robado las miradas en Europa por sus anotaciones. El número 9 tiene un valor de 28 millones de euros.

Jugadores de la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiano de Fútbol

Finalmente, el top tres de los jugadores colombianos más caros hoy en día lo completan Daniel Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace. El jugador tiene un precio de 27 millones de euros, aunque en los últimos días ha sonado para diferentes equipos por un precio mucho mayor.

Según los plazos de la FIFA, el 11 de mayo será la fecha límite para que Néstor Lorenzo y los demás entrenadores entreguen una lista preliminar de 55 jugadores, la cual tiene que ser depurada para que el 30 de mayo se conozca la lista definitiva.