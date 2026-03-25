La agresiva medida de Fifa para el Mundial 2026: prensa internacional anticipó lo que pasaría

Cada día está más cerca la Copa del Mundo que está prevista a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá durante mediados del año 2026.

En los próximos días la totalidad de los participantes se sabrá, luego de que se jueguen los repechajes intercontinentales y europeos que están previstos.

Croacia vs. Colombia: hora y canal para ver en vivo el amistoso de la Tricolor rumbo al Mundial 2026

Italia vs. Irlanda del Norte: a qué hora y dónde ver el repechaje hacia el Mundial 2026

Repechajes intercontinental y europeo para el Mundial 2026 Foto: Getty Images / AFP

Un total de 22 selecciones están en busca de seis cupos. Italia, Polonia y Bolivia son algunas de las que más atención acaparan antes de los mini-torneos que se llevarán a cabo en Sudamérica y Europa, respectivamente.

Estos juegos serán un termómetro real para saber también cómo está el interés de las personas para asistir al Mundial. Al parecer, la Fifa ha detectado que el torneo no llama la atención que esperaban y prepara medidas extremas a 78 días de su inicio formal.

Fifa y sus “medidas extremas”

En la prensa internacional surgen a diario novedades de la cita mundialista. Recientemente, fue el medio The Touchline, el cual dio a conocer una movida que harían la Fifa para incrementar las ganancias.

Según lo publicado por los citados en X: “La FIFA está preparando agresivas campañas de marketing y promociones de última hora para aumentar el interés en torno a la próxima Copa del Mundo”.

Le cae durísima demanda a la Fifa: salen a la luz abusos a dos meses del Mundial 2026

Esa ambiciosa apuesta de renovación de un torneo que, hasta ahora, se jugaba con 32 naciones, no le estaría saliendo nada bien a Fifa y su presidente, Gianni Infantino.

Al ver la poca acogida que habría ante los múltiples cambios, llegarían hasta a bajar el valor de las entradas para que más gente se motive y que los estadios no vayan a tener parches de sillas vacías en las transmisiones de televisión.

Gianni Infantino, presidente de Fifa, y las decisiones cruciales para el Mundial 2026 Foto: AFP

“A pesar de ser el primer torneo con 48 equipos, la venta de entradas está por debajo de lo esperado y los estadios están lejos de estar llenos a tan solo unos meses del inicio”, mencionan.

“También se están considerando posibles ajustes en el precio de las entradas para estimular la demanda y llenar las localidades”, finalizan de las medidas a tomar.

Colombia vs. Portugal, el de más demanda

Todo el mundo pareciese querer estar el 27 de junio próximo en Miami. El motivo; el juego de la fecha 3 del grupo K entre Colombia y Portugal.

Tras el sorteo realizado en diciembre pasado, dicho compromiso fue el que más acaparó la atención de los compradores, según lo manifestado por Infantino en una visita de hace unos meses a territorio colombiano.

Colombia vs. Portugal es el partido de mayor demanda de boletería, por encima de la final del Mundial 2026 Foto: Getty Images

“Es una locura total. Este es el partido que más demanda ha tenido hasta ahora en el Mundial. Es algo que quizás alguien no se esperaba; nosotros, que conocemos un poco a Colombia, sabemos de sus aficionados”, señaló a Caracol Radio.

“Son 30 millones de personas que quieren ver un partido en Miami; es algo que no se ha visto en la historia del fútbol ni en un evento deportivo y social. Es una alegría total; el partido va a ser una fiesta”, decía el dirigente del balompié mundial por la alta demanda de entrada para el juego entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo.