Cómo conseguir boletas gratis en Bogotá para ver los partidos de la Selección Colombia en pantalla gigante

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la instalación de pantallas gigantes en dos importantes parques de la capital para que los ciudadanos puedan seguir los partidos de la Selección Colombia durante el Mundial. La medida, coordinada como zona oficial junto a la Federación Colombiana de Fútbol, busca generar espacios de encuentro gratuito y convivencia ciudadana en torno al evento deportivo más relevante del año.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario local detalló que la ciudad contará con dos grandes puntos de concentración, ubicados estratégicamente en el norte y el sur de Bogotá. El primero de ellos estará situado en el Parque Fontanar del Río, en la localidad de Suba, el cual ha sido adecuado para recibir a 5.000 espectadores.

El segundo punto, diseñado para una convocatoria mayor, se habilitará en el Parque El Tunal, en la localidad de Tunjuelito, donde se espera un aforo máximo de 15.000 personas. De acuerdo con las declaraciones del alcalde Galán, estos espacios cuentan con el aval de la Federación Colombiana de Fútbol, lo que los consolida como las “zonas oficiales” de transmisión pública en la capital del país, garantizando así los derechos de emisión y una experiencia estructurada para los aficionados.

Queremos que los bogotanos vivan unidos la pasión por la Selección Colombia.



Tendremos pantallas gigantes para ver los partidos de nuestra Selección en el Parque Fontanar del Río, con capacidad para 5.000 personas, y en el Parque El Tunal, con capacidad para 15.000.



Las boletas… pic.twitter.com/BfAFwYTSfQ — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 15, 2026

Para garantizar el orden y el control de los aforos, la administración distrital ha establecido un sistema de ingreso mediante boletería. Si bien el acceso a ambas zonas será completamente gratuito, portar la entrada será un requisito indispensable para franquear los controles de seguridad.

Según informó la Alcaldía en la misma publicación, la distribución de estas entradas se realizará hasta agotar la capacidad de cada parque. Los ciudadanos interesados podrán reclamar sus pases en diversos puntos de atención de la Red CADE distribuidos por toda la ciudad. Los lugares habilitados para la entrega son:

SuperCADE Suba

SuperCADE Bosa

SuperCADE Manitas

CADE Tunal

CADE Santa Lucía

CADE La Gaitana

CADE Los Luceros

CADE Muzú

CADE Toberín

CADE Servitá

CADE Santa Helenita

Esta medida busca descentralizar la entrega y facilitar que habitantes de diversas localidades puedan asegurar su cupo de manera ordenada antes de los encuentros deportivos.

Con el objetivo de preservar un ambiente familiar y seguro, la Alcaldía ha implementado restricciones de edad para el ingreso a estas zonas de concentración. En su anuncio, Galán fue enfático al señalar una norma fundamental: “solamente pueden entrar mayores de 12 años, ojo con eso”. Esta directriz sugiere que las autoridades realizarán controles de identificación en las puertas de acceso, por lo que es recomendable que los asistentes porten sus documentos de identidad.

“Queremos que los bogotanos vivan unidos la pasión por la Selección Colombia”, escribió el mandatario en su red social, reiterando que la finalidad de esta iniciativa es brindar un espacio donde amigos y familias puedan alentar al combinado nacional en paz.

La habilitación de estos espacios públicos responde a una tradición cultural arraigada en el país: vivir el fútbol como un evento de unión social.

A medida que se acerquen las fechas de los partidos, se espera que las autoridades distritales, en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá, emitan comunicados adicionales sobre los esquemas de movilidad, los cierres viales aledaños a los parques El Tunal y Fontanar del Río, y las normas específicas sobre el ingreso de alimentos o bebidas. Por ahora, el llamado principal a la ciudadanía es acudir a los puntos de la red CADE con anticipación para asegurar su boleta.