¿Quiénes son los señalados testaferros de Verónica Alcocer? Estas son las personas mencionadas en explosivos audios de Eva Ferrer

La explosiva revelación de SEMANA este fin de semana dejaría en evidencia el que sería un entramado de presunta corrupción en el que la primera dama, Verónica Alcocer, un grupo de amigos suyos de origen catalán y algunas personas de su círculo más cercano habrían convertido al gobierno Petro en un botín.

SEMANA revela explosivos audios que comprometen gravemente a Verónica Alcocer y a su círculo de amigos catalanes en presuntos hechos de corrupción: “Mafia, banda de criminales”

Las revelaciones surgen de unos audios conocidos por este medio en los que se escucha a Eva Ferrer Galcerán, una estratega de marketing nacida en Barcelona (España) que llegó al Gobierno Petro tras ser nacionalizada de manera exprés para que pudiera trabajar con la primera dama.

En las grabaciones, Eva Ferrer describe a la primera dama, Verónica Alcocer, quien fue su amiga íntima, como una persona insoportable para su círculo cercano. Foto: Suministrada a Semana/API.

En uno de los comprometedores audios, Ferrer menciona que Verónica Alcocer tendría “testaferros” y recuerda que fue amenazada.

“Verónica tiene de testaferros a varios primos. El que me amenazó a mí es el testaferro del primo”, dijo Ferrer.

“Le dije: ‘No, que yo lo prefiero en un…’. ¿No te expliqué? Le ofrecieron una notaría a una conocida mía que había dado información para joderme. (...) Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales”, añadió la catalana.

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Aunque aún no se conoce quiénes serían los primos de la primera dama salpicados por su estratega, se sabe que su familia tiene un profundo y poderoso arraigo político en Sincelejo (Sucre) y en algunas poblaciones de ese departamento.

También reitera que sabe quién es el supuesto testaferro de Manel Grau, un empresario que ha sido visto recurrentemente con la primera dama en Europa.

Manel Grau, empresario catalán, sería quien, a cambio de un sueldo, acompaña de cerca a la primera dama. Foto: Suministrado a SEMANA/API.

“Yo a Manel le he estado sacando información todo el día. Entonces, ya sé quién es el testaferro de Manel. El italiano. Claro, ¿tú qué crees? Del italiano depende él de todo”, se escucha en el registro.

Incluso, la estratega de la primera dama menciona cuestionables préstamos de ese misterioso personaje italiano, que cuenta con la capacidad de entregar recursos que no serán devueltos.

“(...) Que el italiano te haga un préstamo como… Te lo paga y le haces un préstamo que nunca le devuelves”, dijo.

La catalana dejó ver en esos audios una ruptura con Verónica Alcocer, a quien señala no solo de mala paga, también de comportamientos detestables.

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“Es lo que le decía yo. Ella (Verónica) no paga. Ya te lo cuento yo”, manifestó.

Estas revelaciones han tenido un profundo eco este sábado, con reacciones desde diferentes políticos que reclaman que este nuevo escándalo del gobierno saliente sea investigado por las autoridades.