Así es el millonario estilo de vida de Verónica Alcocer, según audios de Eva Ferrer revelados por SEMANA

SEMANA reveló en la edición impresa de este sábado 1.° de agosto unos controvertidos audios de Eva Ferrer, colomboespañola que integró el círculo cercano de la primera dama, Verónica Alcocer, en los cuales mencionó presuntos hechos de corrupción que comprometerían a la esposa de Gustavo Petro y en los que habló del supuesto millonario estilo de vida de la mujer.

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Ferrer acompañó a Alcocer en la carrera presidencial de su esposo. Una vez ganó, se convirtió en la consejera presidencial para la Niñez y más tarde se ocupó de la Consejería para la Reconciliación. Para septiembre de 2023, se rompió la relación entre las mujeres y la extranjera salió del Ejecutivo. Finalmente, en 2025, fue designada asesora del Departamento Administrativo de la Presidencia y luego renunció.

En los audios, que dejarían entrever aparentes manejos irregulares, Ferrer manifestó que “a Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña”, cerca de 7.100 millones de pesos a precio de hoy. Aparentemente, el dinero fue suministrado por Manel Grau, un empresario catalán aliado de la primera dama.

En medio de las revelaciones, Ferrer contó en cuánto estaría valorado el estilo de vida de Alcocer: “El modo de vivir de la señora. (…). El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”. Como está la moneda hoy, la cifra equivaldría a 183,2 millones de pesos.

En los audios, Eva Ferrer manifestó que “a Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña”. Foto: Twitter

La exfuncionaria del Gobierno Petro, nacionalizada colombiana de manera exprés, no se guardó nada sobre la esposa de Petro: “Le gusta viajar, le gusta tocar dinero, le gusta tener una cohorte alrededor que le hagan la ola”.

Precisamente, la prensa internacional ha cuestionado los lujos de la primera dama colombiana. El diario sueco Expressen habló de su vida en Estocolmo, documentó los exclusivos lugares que frecuentó en esa ciudad y enumeró los millonarios empresarios con los que se codeó. Esa información generó preguntas sobre sus finanzas.

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Tras los cuestionamientos de ese momento, Petro salió en su defensa y aseguró que no gastaba recursos públicos: “Veo a la extrema derecha envidiosa con Verónica, la madre de mis hijas. Hace conjeturas calumniosas como siempre, ya le hicieron mucho daño, un enorme daño, y ella no es como yo. Es una mujer libre, no gasta ni un peso del erario”.

Esas preguntas vuelven a desempolvarse hoy por los audios de Eva Ferrer y la influencia que Alcocer tendría en el Gobierno Petro.