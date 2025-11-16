Luego de que Estados unidos incluyó al presidente Gustavo Petro y su esposa Verónica Alcocer en la lista Clinton, que congela las operaciones económicas de estos en el país norteamericano, la primera dama se estaría refugiando en Estocolmo, de acuerdo con el medio sueco Expressen.

De acuerdo con el reportaje, Alcocer vive una vida de lujo en Suecia: se codea de millonarios, toma champaña y asiste a fiestas lujosas en clubes privados.

Varios informes de Colombia han señalado que a la primera dama le gusta disfrutar de un opulento estilo de vida: suele viajar junto con su maquilladora, estilista y fotógrafa personales. Además, contrató a su mejor amiga como asesora, a quien le ofreció un llamativo salario.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. | Foto: PRESIDENCIA

Expressen recopiló declaraciones de personas cercanas a Alcocer, quienes aseguran que su vida en Suecia se basa en comer en restaurantes de renombre en Stureplan, en el centro de Estocolmo, donde se encuentra variedad de bares y zonas de diversión para personas de altos ingresos.

La primera dama colombiana también asiste a fiestas privadas y bailando en el “Noppes, un club privado fundado por el conde Carl Adam ‘Noppe’ Lewenhaupt, amigo del rey. El club pasó a manos de su hijastro Leonard Taube tras el fallecimiento de Lewenhaupt en 2017”, de acuerdo con lo relatado por Expressen.

Los amigos de Alcocer son “Kristofer Ruscon, fundador y propietario de la marca sueca de champán Hatt et Söner, su pareja Sofia Strand, fundadora de la empresa de maquillaje Pixi, el magnate de la relojería y multimillonario Olof Larsson, propietario de Nymans Ur, con una tienda en Biblioteksgatan en Estocolmo, y su esposa Danielle Larsson“, asegura el medio.

De acuerdo con Ruscon, Alcocer es clienta de su empresa y ha estado en Francia varias veces.

Verónica Alcocer viviría rodeada de lujos en Suecia. | Foto: Mariano Vimos

El medio también detalla que la colombiana mantiene relaciones con figuras de la televisión, periodistas y millonarios de Suecia reconocidos en Europa.

“Estaba en la fiesta de verano de Noppe y alguien comentó que la primera dama de Colombia también estaba allí y que, al igual que ella, vivía en Suecia”, comentó la periodista Alexandra Pascalidou al medio sueco.

“Hablé con ella y le dije que no entendía por qué no estaba en casa con su esposo. Me respondió que aquí en Suecia se sentía más tranquila, con más orden y tranquilidad. Aun así, me parece extraño que esté aquí”, amplió.

Donald Trump, presidente de EE. UU. | Foto: GETTY IMAGES

Desde hace semanas, las tensiones entre Estados unidos y Colombia se han agudizado luego de que Petro visitara Nueva York, y en medio de una protesta a favor de Palestina, le pidiera a las fuerzas miliares norteamericanas levantarse en contra de su homólogo Donald Trump.

Además, ha criticado las operaciones contra el narcotráfico que ha desplegado Trump en el Caribe: bombardeando decenas de embarcaciones que, presuntamente, transportan droga hacia Norte América, y donde han muerto más de 80 personas.