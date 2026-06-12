¿Viaja este puente? Ideam advierte fuertes lluvias en varias regiones del país

Si tiene planes para viajar durante el puente festivo, será mejor que no olvide el paraguas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un comunicado especial con el pronóstico del tiempo para los días 13, 14 y 15 de junio, advirtiendo que gran parte del país estará marcada por lluvias de variada intensidad.

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De acuerdo con la entidad, las precipitaciones más significativas se concentrarán entre el sábado y el domingo en la región Pacífica, la Amazonía y algunos sectores de la Orinoquía. Aunque para el lunes festivo se espera una disminución gradual de las lluvias, varias zonas del territorio nacional seguirán registrando precipitaciones.

Pacífico, Amazonía y Andina, las regiones con más lluvias

El Ideam explicó que para el sábado se esperan lluvias importantes en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en amplias zonas de la Amazonía, especialmente en Caquetá, Putumayo, Amazonas y Guaviare. También se prevén precipitaciones moderadas y fuertes en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila y sectores de Cundinamarca y Boyacá.

Las condiciones lluviosas continuarán durante el domingo. Según el informe, los mayores acumulados volverán a registrarse en el Pacífico colombiano, especialmente en Chocó y zonas costeras de Valle del Cauca y Cauca. Además, se esperan lluvias importantes en la Amazonía y en el piedemonte amazónico.

Para la región andina, el Ideam pronosticó lluvias moderadas a fuertes en Antioquia, Santander, Norte de Santander, los departamentos del Eje Cafetero, Tolima, Huila y algunos sectores de Cundinamarca y Boyacá.

¿Cómo estará el clima en Bogotá?

La capital tampoco se salvará de las precipitaciones. El Ideam indicó que durante el fin de semana predominarán los cielos nublados y las lluvias ligeras. Sin embargo, la situación podría cambiar el lunes festivo, cuando se espera un aumento significativo de las precipitaciones en la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados centígrados.

Caribe tendrá lluvias, pero también altas temperaturas

Aunque las precipitaciones serán menos intensas que en otras regiones, el Ideam prevé lluvias dispersas en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar durante el fin de semana. En contraste, La Guajira mantendrá periodos de tiempo seco y seguirá registrando altas temperaturas, especialmente en el norte de Cesar y Magdalena.

El informe también señala que en San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse lluvias ocasionales durante el puente festivo, principalmente entre el sábado y el domingo.

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Llamado a viajeros y comunidades

Ante las condiciones meteorológicas previstas, el Ideam recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a posibles alertas por deslizamientos, evitar transitar por zonas de alta pendiente durante fuertes lluvias y verificar el estado de las vías antes de emprender cualquier desplazamiento.

Además, pidió extremar precauciones frente a tormentas eléctricas, vientos fuertes y posibles crecientes súbitas en algunas regiones del país.

Con miles de colombianos preparándose para salir de viaje durante el puente festivo, las autoridades insistieron en seguir los reportes oficiales del clima para evitar emergencias y contratiempos en carretera.