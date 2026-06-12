En el día de hoy, se espera que haya un clima mayormente seco en la mayoría del país, empezando con el nuevo fenómeno de El Niño, anunciado el jueves por el Ideam. Estos son los pronósticos por ciudades y regiones:

Oficial: Ideam declara el inicio del fenómeno de El Niño 2026

Pronóstico del clima en Bogotá

Para la mañana, el pronóstico del tiempo en Bogotá indica cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco en la mayoría de localidades de la capital. En horas de la tarde aumentará la probabilidad de lluvias ligeras y lloviznas en sectores del occidente de Bogotá, mientras que en el resto de la ciudad continuarían las condiciones secas y parcialmente nubladas. Durante la noche, se prevé nuevamente predominio de tiempo seco en Bogotá, acompañado de cielo entre parcial y mayormente nublado.

Bogotá pronostica clima tranquilo para hoy. Foto: Guillermo Torres / Semana

Pronóstico en las principales ciudades

En Barranquilla y Cartagena predominarán las condiciones secas durante toda la jornada, con temperaturas máximas cercanas a los 34,5 °C y 33 °C, respectivamente.

Para Bucaramanga y Tunja se esperan lluvias moderadas al finalizar la tarde o durante las primeras horas de la noche, pese a que durante gran parte del día prevalecerá el tiempo seco y la nubosidad parcial.

En Medellín, Cali y Popayán también se mantendrán condiciones mayormente secas durante buena parte de la jornada. Sin embargo, el IDEAM prevé lluvias ligeras y moderadas sectorizadas en horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas máximas estimadas serán de 30 °C en Medellín y Cali, 28 °C en Bucaramanga, 26 °C en Popayán y 19 °C en Tunja.

Pronóstico en las regiones

El pronóstico del clima en la región Andina anticipa una jornada con abundante nubosidad, lluvias moderadas y fuertes, además de posibles tormentas eléctricas en varias zonas del país. Según el Ideam, las precipitaciones más intensas se registrarían en Antioquia, Norte de Santander, Santander y Boyacá, especialmente en sectores del norte, occidente y suroccidente de estos departamentos.

También se esperan lluvias moderadas en áreas de Risaralda, Caldas, Boyacá y Cundinamarca. Entretanto, en amplios sectores de Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima y Huila predominaría el tiempo seco, aunque podrían presentarse lluvias ligeras de manera aislada durante el día.

El pronóstico del clima en la región Caribe colombiana prevé cielo entre parcial y mayormente nublado durante toda la jornada, con predominio de tiempo seco en gran parte del territorio. Sin embargo, la entidad alertó sobre fuertes lluvias en el sur de Córdoba durante la mañana, tarde y noche.

También se esperan lluvias moderadas en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, el golfo de Urabá, Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre, además de precipitaciones ligeras en zonas del sur de La Guajira.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará el predominio de tiempo seco.

Por otro lado, en la región Pacífica se pronostican fuertes lluvias y tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde y la noche. Las precipitaciones más intensas se concentrarían en varias zonas de Chocó, mientras que Cauca y Nariño también registrarían lluvias moderadas. Además, se prevén lluvias intermitentes en el Pacífico colombiano marítimo, mientras que en amplios sectores del Valle del Cauca predominaría el tiempo seco.

El pronóstico oficial prevé lluvias de moderadas a fuertes en varias regiones de Colombia durante las próximas 24 horas Foto: Composición Semana/ Getty Images

El pronóstico del clima en la región Orinoquía prevé abundante nubosidad y fuertes lluvias en varios departamentos del oriente colombiano. Según la entidad climatológica, las precipitaciones más intensas podrían registrarse en zonas del suroccidente de Casanare y Meta, acompañadas de posibles tormentas eléctricas. Además, se esperan lluvias moderadas en sectores de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, especialmente durante la mañana y la tarde.

En la Amazonía colombiana también se pronostican lluvias moderadas y fuertes, principalmente en áreas de Guaviare, Vaupés, Caquetá y Putumayo. Las precipitaciones más intensas se concentrarían en horas de la mañana y la tarde, junto con condiciones de cielo mayormente nublado en gran parte de la región.