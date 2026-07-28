Una situación macondiana estaría por presentarse entre el Ejército y una empresa privada. Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que actualmente el Ejército adelanta un proceso sancionatorio contra la empresa Novamek, por supuestos incumplimientos en los contratos 042 y 045 por un valor superior a los 10.000 millones de pesos y que tienen como propósito repuestos y mantenimiento para los equipos para lanzar bombardeos conocidos como obús.

SEMANA revela documento del Ejército donde se advirtieron fallas en los sistemas Obús del Ejército. Foto: Ejército

Fuentes del sector defensa le confirmaron a SEMANA que el Ejército estudia entregarle a Novamek un nuevo contrato por más de 2.000 millones de pesos nuevamente para los sistemas obús.

Los dos contratos que se encuentran en enredos jurídicos suman más de 10.000 millones de pesos; uno está por un monto de $1.740 millones y el segundo por $8.429. Las fuentes del Ejército confirmaron que el proceso sancionatorio está activo a la espera de que haya un pronunciamiento de fondo.

La nueva polémica que advierten personas cercanas al sector defensa es la decisión que estaría por tomar el Ejército al entregar el millonario contrato a una empresa con la que hay un lío jurídico por presuntos incumplimientos.

Fallas advertidas

SEMANA reveló en exclusiva el pasado mes de febrero cómo se encontraba en mal estado el sistema obús del Ejército. Incluso en accidentes de entrenamiento se habían presentado muertos y heridos.

Este documento de la inspección del Ejército advertía a la propia institución de presuntas irregularidades con el sistema Obús. Foto: Suministrada a Semana.

En marzo de 2022, cinco militares resultaron heridos cuando uno de estos caños explotó, al parecer, por una falla y en diciembre de 2025, un militar murió y otros dos resultaron heridos en una acción similar.

De acuerdo con documentos que obtuvo en su momento en exclusiva SEMANA, se evidencian advertencias por fallas en estos equipos.

SEMANA conoció un documento de diciembre de 2024, en el que la inspección del Ejército advertía sobre graves hallazgos que se encontraron con dichos sistemas de la unidad de artillería.

En el informe en poder de SEMANA, la inspección advierte: “Los sistemas de artillería presentan fallas de precisión, con desviaciones de entre 200 y 500 metros en los disparos a 10 kilómetros y 15 kilómetros; los técnicos de la empresa contratista concluyeron que estas fallas se debieron a problemas de mantenimiento en las cajas de elevación”.

Este es el millonario contrato que el Ejército estaría pensando en adjudicarle a empresa con un proceso sancionatorio activo. Foto: Suministrado a SEMANA.

Sin embargo, desde adentro del Ejército defienden la posible contratación de Novamek, al indicar que el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 establece la inhabilidad por incumplimiento reiterado “y en razón a que no hay decisiones en firme, no se configuran las inhabilidades para que la sociedad no pueda presentarse o ser adjudicataria en un proceso de selección”.