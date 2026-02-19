Los calificados accidentes por parte del Ejército con los sistemas Obús, que son poderosos cañones para atacar al enemigo, en los que ha muerto un militar y otros siete han resultado heridos por cuenta de explosiones de los caños en medio de entrenamientos, pareciera que no fueran accidentes aislados. De acuerdo con documentos que obtuvo en exclusiva SEMANA se evidencian advertencias por fallas en estos equipos.

SEMANA conoció un documento de diciembre de 2024, en el que la inspección del Ejército advertía sobre graves hallazgos que se encontraron con dichos sistemas de la unidad de artillería.

Este documento de la inspección del Ejército advertía a la propia institución de presuntas irregularidades con el sistema Obús. Foto: Suministrada a Semana.

En el informe en poder de SEMANA, la inspección advierte: “Los sistemas de artillería presentan fallas de precisión, con desviaciones de entre 200 y 500 metros en los disparos a 10 kilómetros y 15 kilómetros; los técnicos de la empresa contratista concluyeron que estas fallas se debieron a problemas de mantenimiento en las cajas de elevación”.

Añade el documento: “Además de que los datos balísticos en la munición Heer50 BB estaban desactualizados en el software, se optó por realizar disparos únicamente con la pieza 622, la cual logró abatir el objetivo a 15 kilómetros, tras lo cual se actualizaron los datos en el software del Neli en los demás sistemas 605, 614, 618, 617 y 621 sin efectuar más disparos, incumpliendo las acciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento, evidenciando falta de control por parte del supervisor del contrato y del comité evaluado, generando incertidumbre en la veracidad del funcionamiento del sistema balístico Neli”.

Este documento reservado del Ejército revela que había equipos en mal estado. Foto: Suministrada a Semana.

Por otra parte, la inspección encontró, lo que sería una grave falta al hacer actualizaciones por un valor superior a los 4.000 millones de pesos en equipos que se encontraban en mal estado.

“Observando que los activos fijos con número de serie 605-4549-8-; 618-46350 y 622-46351, se encuentran con descripción mal estado, lo que supone que instalaron tres sistemas de navegación inercial Neli por un valor de $ 4.414.493.400 en piezas de artillería que no se encontraban en estado de uso operativo”.

Ejército resta importancia a informe de la inspección

SEMANA consultó con fuentes militares, las cuales indicaron que los accidentes en los que murió el militar y resultaron heridos otros siete uniformados no estarían relacionados con el informe interno del Ejército.

El Obús fue usado en el reciente bombardeo contra un campamento del ELN en el Catatumbo, Norte de Santander. Foto: Ejército.

Indicaron fuentes del Ejército que, al parecer, los accidentes con los Obús habrían sido por errores humanos, hechos que aún están en materia de investigación.

Explicaron también que en 2025 se hicieron 4.951 disparos con Obús sin presentar novedades, y que desde el 2007, que llegó este sistema de artillería al país, solamente se han presentado los dos mencionados accidentes.

Así mismo, señalaron que en los últimos cinco años se han realizado más de 15.000 disparos con la mencionada arma.

Frente al informe de la inspección del Ejército, desde la propia institución indicaron que obedece a un desconocimiento del despliegue operacional del sistema.

El sistema Obús es usado para bombardear grupos criminales de alto impacto en el país. Foto: Ejército

Finalmente, confirmaron que en la actualidad cerca del 90 % de este sistema se encuentra operativo y que se ha usado en acciones como la reciente, en que se bombardeó —por primera vez en el Gobierno Petro— un campamento del ELN en el Catatumbo, Norte de Santander, donde murieron siete guerrilleros.