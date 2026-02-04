La reunión de alto nivel que sostuvieron ayer los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump tiene sus primeros resultados en lo relacionado con la lucha contra las organizaciones criminales y narcotraficantes que delinquen en la frontera con Venezuela. En las últimas horas, se ejecutó un bombardeo por parte de las Fuerzas Militares en la región del Catatumbo.

El propio comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, informó en su cuenta de X que “se encuentra en desarrollo una operación de alta precisión adelantada con capacidades diferenciales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, dirigida contra el ELN y la Estructura 33 del GAOr (frente 33) en la región del Catatumbo”.

“Hombres de las Fuerzas Militares se encuentran desplegados en el área de operaciones ejecutando maniobras ofensivas para consolidar la zona. Esta es una operación militar enmarcada bajo los principios del derecho internacional humanitario y el respeto por los derechos humanos”, agregó el general López.

Por ahora, SEMANA ha logrado establecer que en la zona ya se reportan bajas; se habla en principio de siete personas, pero se esperan las labores de verificación.

Luego de la reunión Trump-Petro, se lanzó bombardeo contra el ELN y las disidencias de las Farc en frontera con Venezuela. Foto: The White House

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que, al tratarse de una operación en desarrollo, hasta el momento se reportan —por parte de las unidades en tierra— al menos siete muertos y un capturado.

Sin embargo, las Fuerzas Militares no han confirmado contra qué cabecillas iba dirigido el bombardeo que se planeó estratégicamente en la región del Catatumbo, en donde hacen presencia los grupos criminales que buscan apoderarse de negocios ilícitos como la minería ilegal y el narcotráfico.

Los bombardeos en el Gobierno Petro no han culminado con la muerte de los objetivos contra los que iban dirigidos. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

De acuerdo con información militar y de la Policía, en la región del Catatumbo y del lado del territorio venezolano se mueven con libertad cabecillas de la Dirección Nacional del ELN, que gozaron de la protección del régimen de Nicolás Maduro.

Por el momento, los altos mandos militares de Colombia esperan la consolidación en tierra de las tropas que fueron insertadas en la zona.