Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares lanzan bombardeo contra ELN y disidencias en la frontera con Venezuela; van varios muertos

La ofensiva militar se ha concentrado en la región del Catatumbo, donde en las últimas horas hay intensos combates.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 2:47 p. m.
Fuerzas Militares lanzaron fuerte operación militar en el Catatumbo.
Fuerzas Militares lanzaron fuerte operación militar en el Catatumbo.
La reunión de alto nivel que sostuvieron ayer los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump tiene sus primeros resultados en lo relacionado con la lucha contra las organizaciones criminales y narcotraficantes que delinquen en la frontera con Venezuela. En las últimas horas, se ejecutó un bombardeo por parte de las Fuerzas Militares en la región del Catatumbo.

El propio comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, informó en su cuenta de X que “se encuentra en desarrollo una operación de alta precisión adelantada con capacidades diferenciales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, dirigida contra el ELN y la Estructura 33 del GAOr (frente 33) en la región del Catatumbo”.

“Hombres de las Fuerzas Militares se encuentran desplegados en el área de operaciones ejecutando maniobras ofensivas para consolidar la zona. Esta es una operación militar enmarcada bajo los principios del derecho internacional humanitario y el respeto por los derechos humanos”, agregó el general López.

Por ahora, SEMANA ha logrado establecer que en la zona ya se reportan bajas; se habla en principio de siete personas, pero se esperan las labores de verificación.

Tras un encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro en Washington, la administración estadounidense habría planteado que cualquier determinación se conocerá únicamente después de las elecciones presidenciales en Colombia.
Luego de la reunión Trump-Petro, se lanzó bombardeo contra el ELN y las disidencias de las Farc en frontera con Venezuela.

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que, al tratarse de una operación en desarrollo, hasta el momento se reportan —por parte de las unidades en tierra— al menos siete muertos y un capturado.

Sin embargo, las Fuerzas Militares no han confirmado contra qué cabecillas iba dirigido el bombardeo que se planeó estratégicamente en la región del Catatumbo, en donde hacen presencia los grupos criminales que buscan apoderarse de negocios ilícitos como la minería ilegal y el narcotráfico.

Pese al bombardeo en la vereda Itilla, de Calamar, Guaviare, ningún cabecilla de las disidencias de las Farc murió.
Los bombardeos en el Gobierno Petro no han culminado con la muerte de los objetivos contra los que iban dirigidos.

De acuerdo con información militar y de la Policía, en la región del Catatumbo y del lado del territorio venezolano se mueven con libertad cabecillas de la Dirección Nacional del ELN, que gozaron de la protección del régimen de Nicolás Maduro.

Por el momento, los altos mandos militares de Colombia esperan la consolidación en tierra de las tropas que fueron insertadas en la zona.

