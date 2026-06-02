Este martes 2 de junio, los grupos armados arreciaron con drones cargados de explosivos en dos municipios del Catatumbo, en Norte de Santander: El Tarra y Teorama.

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El primer hecho, ocurrido en la vereda Puerto Catatumbo, cobró la vida de Miguel Ríos, conocido en la zona por haber vivido y trabajado durante más de 50 años en la zona, y dejó herido a uno de sus ayudantes.

Jerson Andrey Figueroa Robles, personero de El Tarra, rechazó lo ocurrido con los labriegos y dijo que sucedió tras la activación de un artefacto explosivo improvisado.

“Estos actos constituyen una grave afectación a los derechos fundamentales de la población civil, la cual no debe ser involucrada ni utilizada como objetivo dentro de las confrontaciones armadas que persisten en el territorio. La vida, la integridad personal y la dignidad humana son derechos inviolables que deben ser respetados por todos los actores involucrados en el conflicto”, señaló.

A la izquierda, la soledad reflejada en las calles de Filo Gringo, un pueblo que las Farc quieren, pero no han podido quitarle el poder al ELN. A la derecha, los elenos colgaron banderas en algunas zonas del Catatumbo. Foto: SEMANA

Además, manifestó su preocupación por “la compleja situación de orden público que actualmente enfrenta el municipio de El Tarra, escenario que mantiene a la población en una constante situación de emergencia humanitaria, zozobra, temor e incertidumbre. Los reiterados hechos violentos han generado graves afectaciones a la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las comunidades rurales y urbanas”.

Por último, hizo un llamado urgente a todos los actores armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario, protejan a la población civil y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida e integridad de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, líderes sociales y demás habitantes del municipio.

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta sobre esta situación.

Según la entidad, “hacia el mediodía de hoy, se registró el desplazamiento forzado de 293 núcleos familiares, correspondientes a 784 personas provenientes de las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander”.

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Este no es un hecho aisaldo, se suma a ataques de drones de la última semana en el corregimiento de Filogringo y la Isla del Cerro.

“Los desplazamientos serían una medida de autoprotección ante el riesgo de nuevos enfrentamientos, homicidios y otras vulneraciones a sus derechos fundamentales”, dijo la Defensoría.

La entidad indicó que durante lo corrido de 2026, se han presentado 13 eventos de desplazamiento masivo que han dejado 2.447 personas desplazadas en el Catatumbo, principalmente en los municipios de Tibú y El Tarra.

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“Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar atención humanitaria integral e inmediata a las familias desplazadas, así como para fortalecer las acciones de prevención y protección en el territorio. Así mismo, instamos a que se activen los espacios de articulación y coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de garantizar de manera sostenida e ininterrumpida la atención a las familias desplazadas”, expresó.

Por su parte, el Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado profesional, heridas en otro militar y afectaciones leves en uno más por un ataque con drones en Teorama.

El soldado profesional muerto fue identificado como Wilson Andrés Guevara Bermeo.

Soldado Wilson Andrés Guevara Bermeo, muerto en el Catatumbo. Foto: Ejército Nacional.

Sobre los heridos, desde el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad militar orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, indicaron que los heridos fueron evacuados hacia la ciudad de Cúcuta en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.