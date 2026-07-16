Impactantes imágenes tras la explosión de un carrobomba en base militar del Norte de Santander

Una fuerte explosión se registró en el municipio de Tibú, Norte de Santander, durante la tarde de este jueves 16 de julio. El incidente consistió en la detonación de un vehículo explosivo ‘carro bomba’ en las inmediaciones de la base militar del Ejército Nacional ubicada en esta localidad.

En video: momento exacto en que explotó carro bomba en Cali que dejó varios muertos

Hasta el momento de la emisión de este reporte, las autoridades locales no han entregado una cifra oficial de personas heridas. Sin embargo, en imágenes y videos suministrados a SEMANA se evidencian daños materiales considerables a las edificaciones que conforman la guarnición militar de la zona.

Nueva escalada violenta en el Cauca. Explota carro bomba en el municipio de Suárez

Evaluación de los daños estructurales

En los registros obtenidos de los alrededores se observa un automotor destruido en un punto cercano a una estación de combustible. Este factor pudo significar que el ataque fuera mucho mayor, generando una explosión mucho más grande.

Otros videos del lugar muestran un inmueble que resultó afectado por la onda expansiva del artefacto. El impacto de la detonación provocó el colapso del techo de la edificación, así como la rotura de los ventanales, quedando esquirlas y fragmentos de vidrio en diferentes áreas del suelo.

Acción terrorista en Tibú, cerca de un puesto de control del Ejército Nacional que da acceso al batallón. Por el momento, se reportan daños materiales en una estación de servicio. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/ey1OZHGFTj — Revista Semana (@RevistaSemana) July 16, 2026

En la zona de los hechos, los equipos de atención en salud adelantan la valoración médica de los ciudadanos afectados por el suceso. Simultáneamente, las autoridades policiales y militares coordinan actividades de investigación en el terreno para identificar y capturar a los responsables del atentado.

Reacción del Ejército Nacional

Tras los hechos reportados por los habitantes de la zona, la Segunda División del Ejército Nacional emitió un pronunciamiento oficial sobre la situación.

La unidad militar informó que por ahora “se adelanta un plan de reacción en la base militar del municipio de Tibú tras registrarse una acción terrorista mediante el empleo de artefactos explosivos”.

#ComunicaciónOficial || A esta hora, se adelanta un plan de reacción en la base militar del municipio de Tibú, #NorteDeSantander, tras registrarse una acción terrorista mediante el empleo de artefactos explosivos, al parecer perpetrada por integrantes de grupos armados… pic.twitter.com/1SY4t0TTSl — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) July 16, 2026

Adicionalmente, la institución castrense también señaló que el ataque fue ejecutado presuntamente por grupos armados con presencia en este sector del departamento.

En su comunicado, la entidad militar concluyó afirmando que “al momento, no se reportan novedades de personal militar. Las tropas fortalecen la seguridad y desarrollan operaciones para ubicar a los responsables”.