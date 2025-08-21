FAC confirma que explosión en Cali fue un carro bomba: se habla de varios muertos y una decena de heridos

La explosión que ocurrió este jueves, 21 de agosto, en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez fue producto de un carro bomba.

Así lo confirmó la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) a través de un comunicado divulgado en la red social X.

“La Fuerza Aeroespacial Colombiana condena el atentado terrorista perpetrado con un carro bomba sobre las 14:50 horas de hoy jueves 21 de agosto, en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali”, dice el escrito.

Ante lo sucedido, el alcalde Alejandro Eder aseguró que están evaluando los daños y la cifra de víctimas.

“Caleños, hace un momento se presentó una situación que estamos verificando, en la cra. 8, en inmediaciones de la Base Aérea. De inmediato desplegamos los equipos de Salud, Seguridad y Riesgo para atender a las personas heridas”, escribió el mandatario local.

Sin embargo, SEMANA conoció —de manera extraoficial— unas cifras preliminares que manejan las autoridades, las cuales hablan de por lo menos cinco personas muertas, más 11 civiles heridos y seis vehículos afectados, además de un número no determinado de viviendas y locales comerciales afectados por la onda explosiva.

Las primeras versiones indicarían que el atentado fue realizado desde un camión cargado con cilindros bomba.

La acción terrorista en Cali se conoce en medio de otro hecho criminal registrado contra la Fuerza Pública en Amalfi, Antioquia. En zona rural, grupos criminales que delinquen en la región derribaron un helicóptero de la Policía.

El saldo preliminar, presentado por el presidente Gustavo Petro, fue de ocho muertos y siete heridos.

La aeronave se encontraba brindando apoyo de desplazamiento a un grupo de policías y civiles que desarrollaba labores de erradicación cuando se presentó el ataque.

Desde la Policía Nacional tratan de establecer si el helicóptero fue atacado con disparos o con drones cargados con explosivos. Todo está siendo materia de investigación de parte de las autoridades.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, por medio de su cuenta en la red social X, dio detalles de lo ocurrido en esta zona de Antioquia.

“Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del Clan del Golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca. En Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la Policía, con —hasta el momento— un técnico muerto. La reacción de la FAC ha sido inmediata”, informó el presidente.

SEMANA conoció que hay operaciones militares en la zona con el fin de evitar nuevos hechos terroristas de este grupo armado ilegal que coloca en jaque la seguridad de las comunidades.