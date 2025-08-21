Un compleja situación se presenta a esta hora en Cali, en donde la comunidad reportó una fuerte explosión o posible atentado frente a la base de la Fuerza Aérea.

Horror en Cali: reportan fuerte explosión frente a la base aérea. La comunidad alerta sobre varias personas heridas. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/tXNNMOE2cI — Revista Semana (@RevistaSemana) August 21, 2025

Heridos, caos y temor hay a esta hora en Cali, tras presentarse una fuerte explosión en medio del trajín de la rutina diaria de la capital del Valle del Cauca. Las imágenes son aterradoras; motociclistas heridos tirados en el piso con parte de su cuerpo destrozado.

Otros ciudadanos aparecen en los videos corriendo de un lado al otro pidiendo auxilio y tratando de ayudar a quienes quedaron heridos.

Impactantes imágenes de un posible atentado en Cali, cerca de una base militar de la Fuerza Aérea. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/SIyyCaH6vC — Revista Semana (@RevistaSemana) August 21, 2025

En medio de la multitud se confunden heridos, trabajadores de la calle, de los locales del sector, mientras las autoridades llegan al sitio para determinar que fue lo que ocurrió en la zona.