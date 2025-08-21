Suscribirse

Horror en Cali: comunidad reporta posible atentado terrorista frente a base de la Fuerza Aérea

La imágenes que circulan en las redes sociales muestran a varias personas heridas.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 8:33 p. m.
Posible atentado terrorista en Cali frente a basa de la Fuerza Aérea.
Un compleja situación se presenta a esta hora en Cali, en donde la comunidad reportó una fuerte explosión o posible atentado frente a la base de la Fuerza Aérea.

Heridos, caos y temor hay a esta hora en Cali, tras presentarse una fuerte explosión en medio del trajín de la rutina diaria de la capital del Valle del Cauca. Las imágenes son aterradoras; motociclistas heridos tirados en el piso con parte de su cuerpo destrozado.

Otros ciudadanos aparecen en los videos corriendo de un lado al otro pidiendo auxilio y tratando de ayudar a quienes quedaron heridos.

En medio de la multitud se confunden heridos, trabajadores de la calle, de los locales del sector, mientras las autoridades llegan al sitio para determinar que fue lo que ocurrió en la zona.

En desarrollo...

