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Golpe al Clan del Golfo: capturado presunto responsable de ataque en el que fueron asesinados dos policías en el sur de Bolívar

El Ejército Nacional confirmó que la detención de este presunto cabecilla de subestructura se presentó en un sector comercial de Barrancabermeja, Santander.

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Redacción Nación
15 de junio de 2026 a las 3:27 p. m.
Capturan a alias Culebro, señalado cabecilla del Clan del Golfo.
Capturan a alias Culebro, señalado cabecilla del Clan del Golfo. Foto: Ejército

Tropas del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea No 2, en coordinación con el Batallón de Inteligencia Militar, la Policía Nacional, la DIJIN y la Fiscalía, capturaron a alias Culebro, presunto cabecilla de zona de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo.

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Exclusivo: grupos criminales de la paz total se están tomando el país, según un informe secreto de las Fuerzas Militares. Ocupan 420.000 kilómetros cuadrados

La operación militar se adelantó en el sector comercial del Distrito Especial de Barrancabermeja, donde el sujeto pudo ser identificado con apoyo de capacidades diferenciales y detenido por parte de las autoridades.

Culebro tenía una orden de captura vigente por los delitos de homicidio contra servidor público, tráfico de armas, terrorismo y concierto para delinquir agravado, de acuerdo con las autoridades.

Este hombre de 26 años de edad tiene un prontuario delictivo de más de 10 años dentro de la organización criminal, siendo fundamental en los ataques perpetrados contra la fuerza pública en el Magdalena Medio.

El sujeto es señalado de participar en el planeamiento y la ejecución del atentado terrorista contra la estación de Policía del municipio de Simití, Bolívar, el 25 de abril de 2025, donde fueron asesinados dos uniformados y tres más resultaron heridos.

Las autoridades destacaron que este hombre también tendría injerencia en el Magdalena Medio, principalmente en municipios del sur de Bolívar, por lo que su captura representa una afectación estratégica para la organización ilegal.

Con ella, según las autoridades, se genera una desestabilización en la estructura jerárquica y operativa de la subestructura Edgar Madrid Benjumea, así como la pérdida de influencia en la población civil.

También tendría impacto en el financiamiento mediante el recaudo de las economías ilícitas, generando una afectación directa a los planes de sostenimiento social y económico de la subestructura y sus intenciones criminales de mantener y expandir el control delictivo.

Información fuentes oficiales asegura que el Clan del Golfo ha ido extendiendo su accionar a 15 municipios del Valle.
El Clan del Golfo es designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera

El coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, invitó a la comunidad para que haga uso de las líneas gratuitas para denunciar eventos terroristas, extorsiones o secuestro.

El Ejército Nacional continúa desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para desarticular las estructuras criminales que pretenden alterar la tranquilidad de los colombianos”, señaló el comandante de la Quinta Brigada.