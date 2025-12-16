Estados Unidos incluyó al grupo armado colombiano Clan del Golfo en su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, administrada por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Clan del Golfo ha sido catalogado como un grupo armado ilegal de carácter narcotraficante, surgido tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y opera como una red criminal con estructura militar y control territorial.

" Se han realizado los siguientes cambios en la Lista SDN de la OFAC: CLAN DEL GOLFO (alias BANDA CRIMINAL DE URABA; alias CLAN USUGA; alias GULF CLAN; alias LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA; alias LOS URABENOS (latín: LOS URABEÑOS)), Colombia“, dice el texto publicado por el Departamento del Tesoro.

Nota informativa publicada en la p´+agina oficial del Departamento del Tesoro de EE.UU. | Foto: Departamento del Tesoro de EE.UU.

“Con sede en Colombia, el Clan del Golfo es una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Según el gobierno norteamericano, el Clan del Golfo es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, militares y civiles en Colombia.

“Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terrorismo perpetradas por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales. Nos comprometemos a negar financiación y recursos a estos terroristas”, dice el texto.

Arsenal incautado al Clan del Golfo en Abriaquí, Antioquia. | Foto: Suministrado a Semana

Entrar en la Lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) de la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, significa quedar formalmente sancionado por el Gobierno estadounidense.

Sus repercusiones son legales, financieras y internacionales, y suelen ser severas.

La inclusión en la Lista SDN de la OFAC conlleva consecuencias profundas a nivel financiero, legal y reputacional. La primera y más inmediata repercusión es el bloqueo total de bienes: todos los activos que la persona o entidad posea en Estados Unidos quedan congelados, incluyendo cuentas bancarias, propiedades y cualquier interés financiero, sin posibilidad de ser transferidos, vendidos o utilizados.

Desde que inició su mandato en 2022, el presidente Petro intenta negociar el desarme de los distintos grupos armados que siguen operando en Colombia luego del histórico pacto de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

El Clan del Golfo se considera a sí mismo un grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares. En la actualidad tiene entre 6.000 y 7.000 miembros, según el gobierno.

Clan del Golfo. Gustavo Petro | Foto: Presidencia / Clan del Golfo

La administración del presidente Donald Trump ha intentado debilitar a Petro, incluso imponiendo sanciones en su contra.

A comienzos de este año, Petro se convirtió en uno de los pocos gobernantes en criticar abiertamente a Trump en su campaña de deportación de migrantes.