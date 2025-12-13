CONFIDENCIALES
Ultimátum en la Policía en su lucha contra el Clan del Golfo
En las filas hay preocupación por los efectos de la negociación exprés que la Casa de Nariño realiza con los herederos de alias Otoniel en Catar.
Las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno Petro con el Clan del Golfo alarmaron a un sector del mando de la Policía. El fantasma de un posible proceso de reintegración en el que los delincuentes no paguen por los crímenes llevó a varios oficiales a fijar ultimátum a sus subalternos esta semana: tienen 60 días para materializar órdenes de captura, rodear a los pesos pesados de la estructura ilegal y dar resultados en las investigaciones.
La lupa está puesta sobre los nexos con el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de armamento. En las filas hay preocupación por los efectos de la negociación exprés que la Casa de Nariño realiza con los herederos de alias Otoniel en Catar.