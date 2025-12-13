CONFIDENCIALES

Ultimátum en la Policía en su lucha contra el Clan del Golfo

En las filas hay preocupación por los efectos de la negociación exprés que la Casa de Nariño realiza con los herederos de alias Otoniel en Catar.

13 de diciembre de 2025, 6:42 a. m.