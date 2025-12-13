Suscribirse

Ultimátum en la Policía en su lucha contra el Clan del Golfo

En las filas hay preocupación por los efectos de la negociación exprés que la Casa de Nariño realiza con los herederos de alias Otoniel en Catar.

Redacción Confidenciales
13 de diciembre de 2025, 6:42 a. m.
El presidente Gustavo Petro encendió la polémica en el más reciente consejo de ministros que se llevó a cabo el miércoles 10 de diciembre.
Las negociaciones de paz con esta estructura criminal generan inquietud en sectores de la Fuerza Pública | Foto: Presidencia

Las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno Petro con el Clan del Golfo alarmaron a un sector del mando de la Policía. El fantasma de un posible proceso de reintegración en el que los delincuentes no paguen por los crímenes llevó a varios oficiales a fijar ultimátum a sus subalternos esta semana: tienen 60 días para materializar órdenes de captura, rodear a los pesos pesados de la estructura ilegal y dar resultados en las investigaciones.

La lupa está puesta sobre los nexos con el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de armamento. En las filas hay preocupación por los efectos de la negociación exprés que la Casa de Nariño realiza con los herederos de alias Otoniel en Catar.

Noticias relacionadas

Clan del GolfoPolicíaExtorsiónCasa de Nariño

