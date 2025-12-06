CONFIDENCIALES
El afán en la negociación con el Clan del Golfo
Si bien hay una carrera contrarreloj para mostrar avances en la paz total, las decisiones a la ligera podrían generar graves consecuencias para el país.
Aunque el Gobierno Petro tiene el acelerador puesto sobre los diálogos de paz con el Clan de Golfo en Catar y espera tener resultados concretos antes de agosto de 2026, integrantes de la mesa de negociación relataron a SEMANA que la situación no es tan fácil como se ve desde el Ejecutivo.
El grupo criminal tiene líneas rojas que complicarían la relación de Colombia con Estados Unidos, en momentos donde la Casa Blanca mantiene una fuerte presión sobre el país en la lucha contra las drogas.
El tema más espinoso sería la no extradición de sus integrantes y el reconocimiento político de uno de los principales actores ilegales de la cadena narcotraficante en el exterior. Si bien hay una carrera contrarreloj para mostrar avances en la paz total, las decisiones a la ligera podrían generar graves consecuencias para el país.