¿Cómo evitar que le roben su vehículo? Recomendaciones claves para protegerlo

La inseguridad en Colombia es notable, sobre todo en robos de vehículos.

Este truco con aluminio protege la llave del carro: así bloquea la señal que usan los ladrones

Con corte al mes de abril, la ciudad de Bogotá registró 693 casos de hurtos de coches en la capital desde enero, de acuerdo con los reportes de las autoridades y entidades distritales.

Es por ello que las entidades de seguridad y de tránsito emiten una serie de recomendaciones para prevenir estos casos.

Las medidas para prevenir el robo de autos

De acuerdo con Seguros Bolívar, existen varias formas en las que los conductores pueden evitar situaciones en las que encuentren su vehículo robado por delincuentes.

Dentro de los consejos que comparte la entidad está encontrar un parqueo seguro cerca del destino donde se vaya a desplazar, ya sea si va a visitar a un familiar, realizar un mercado o salir al cine.

La prevención sigue siendo una de las herramientas más efectivas para evitar el robo de vehículos en las ciudades del país. Foto: Getty Images

Lo recomendable es estacionar el carro en zonas que estén vigiladas y que cuenten con una buena iluminación y cámaras de seguridad.

Dejar el carro en vías públicas o bajo el cuidado de personas desconocidas aumenta las probabilidades de un robo.

Otra forma de prevenir el hurto del vehículo es cerrar todas las ventanas y asegurar que las puertas tengan el seguro puesto, incluso cuando el carro se encuentra en movimiento, ya que los delincuentes pueden aprovecharse de un semáforo en rojo para abrir la puerta y robar las pertenencias del conductor.

Transportar desconocidas también incrementa las probabilidades de un robo. Hay ocasiones en las que, por un acto de buena fe, las personas permiten que a sus carros ingresen personas para ayudarles a llegar a su destino.

Algo que sirve bastante es la instalación de sistemas de seguridad, como alarmas, bloqueadores de puertas y rastreadores GPS.

Finalmente, Seguros Bolívar recomienda proteger los objetos de valor que se encuentren dentro del vehículo; se recomienda que, al salir de este, siempre se guarden dentro del baúl del coche o en compartimentos que no sean fáciles de ver desde el exterior.