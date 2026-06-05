Esto hay que hacer si fue víctima de los QR fraudulentos que están colocando en su carro

La Alcaldía de Bogotá lanzó una alerta por una nueva modalidad de estafa que utiliza falsos comparendos de tránsito con códigos QR para engañar a conductores y robar información sensible. Revelaron cómo están actuando y qué debe hacer la ciudadanía.

Así funciona la estafa

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Gaula de la Policía, los delincuentes están dejando volantes, folletos o adhesivos en vehículos estacionados en vías públicas o bahías de la ciudad. En estos documentos aparece una supuesta infracción de tránsito acompañada de un código QR que invita a consultar o solucionar el presunto comparendo.

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Sin embargo, detrás de estos códigos se esconden enlaces maliciosos diseñados para obtener datos personales, bancarios y financieros de las víctimas.

De acuerdo con el análisis realizado por las autoridades, los delincuentes logran su cometido cuando la víctima escanea el código QR para verificar la supuesta sanción. Al hacerlo, es redirigida a páginas fraudulentas creadas para capturar información confidencial.

Entre los datos que podrían quedar expuestos se encuentran:

Usuarios y contraseñas.

Información bancaria.

Datos financieros.

Correos electrónicos.

Archivos almacenados en dispositivos.

Información personal sensible.

Si se abre el QR, ya le da acceso a los delincuentes. Foto: Getty Images

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Por ende, la Secretaría de Seguridad fue enfática en señalar que los comparendos oficiales no se imponen mediante papeles informales adheridos a vehículos con enlaces desconocidos o códigos QR sospechosos.

Las autoridades recordaron además que cualquier consulta relacionada con multas o comparendos debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales de las entidades competentes.

Cinco recomendaciones para no caer en la trampa

Ante el aumento de esta modalidad de fraude, las autoridades entregaron una serie de recomendaciones:

No escanear códigos QR de origen desconocido.

Verificar la autenticidad de enlaces y códigos antes de acceder.

Consultar comparendos únicamente por canales oficiales.

Activar la autenticación en dos pasos en correos electrónicos y redes sociales.

No suministrar información confidencial en sitios web que generen dudas.

¿Qué hacer si ya escaneó el código?

Los expertos en ciberseguridad recomiendan actuar de inmediato si se ingresó a una página sospechosa o se suministró información personal. Entre las medidas más importantes están:

Cambiar las contraseñas de manera inmediata.

Contactar a la entidad bancaria.

Revisar movimientos financieros recientes.

Activar medidas adicionales de seguridad en las cuentas.

Reportar el caso a las autoridades.

La Secretaría Distrital de Seguridad informó que las personas que sean víctimas de una estafa pueden solicitar orientación a través del equipo AIDE, comunicándose a la línea (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

Además, recomiendan que si se encuentra un supuesto comparendo con un código QR en su vehículo, la recomendación es desconfiar y verificar la información directamente en los canales oficiales antes de realizar cualquier acción.