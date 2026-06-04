Tenga cuidado: anuncian cierres de un carril en la avenida calle 26 desde este viernes

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá informó este jueves 4 de junio que habrá cierres en el corredor de la avenida calle 26. Las restricciones se realizarán para permitir las obras de mejoramiento de la malla vial en esta vía.

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La entidad autorizó los cierres entre la carrera 34A y carrera 36, de la localidad de Teusaquillo. Un carril de la calzada mixta en sentido oriente a occidente se verá afectado por la medida.

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) definido por la Secretaría busca facilitar el cumplimiento del contrato de obra IDU-1509-2025. Las restricciones empezarán este viernes, 5 de junio, y se prolongarán hasta el martes 12 de junio, en diferentes horarios.

Las actividades se llevarán a cabo en dos etapas, con cierres nocturnos que faciliten la movilidad por el corredor y minimicen las afectaciones. El cronograma especificado por las autoridades quedó de la siguiente manera:

Etapa 1: cierre del carril central sur, desde las 9:00 p. m. del viernes 5 de junio de 2026 hasta las 5:00 a. m. del martes 9 de junio de 2026.

Etapa 2: cierre de carril central norte, desde las 9:00 p. m. del viernes 12 de junio de 2026 hasta las 5:00 a. m. del martes 16 de junio de 2026.

Los cierres se realizarán en dos etapas. Foto: SDM

¿Cómo se movilizarán los usuarios?

El PMT realizó recomendaciones a los conductores de vehículos particulares y de servicio público que transiten por la zona durante las obras de rehabilitación de la malla vial.

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Los usuarios que transitan en sentido oriente-occidente por la avenida calle 26 podrán utilizar los carriles habilitados. Por su parte, los andenes y la infraestructura existente para ciclistas y peatones no tendrán ningún tipo de afectación.

La Secretaría recomendó a los ciudadanos planear sus recorridos con antelación y utilizar los sistemas de información de la entidad para conocer las actualizaciones sobre las obras.

Este jueves 4 de junio también iniciarán cierres en otra parte de la ciudad. El vagón 1 de la estación Quiroga, en sentido sur-norte, ubicado en la avenida Caracas entre las calles 32A Sur y 33 Sur, presentará restricciones por obras de rehabilitación de la malla vial.