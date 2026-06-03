¿Recibió un comparendo en Bogotá? Estos son los descuentos que ofrece el Distrito en 2026

Para aquellos conductores de la ciudad de Bogotá que hayan recibido una infracción de tránsito, podrán acceder a varios descuentos que ofrece el Distrito. Estos son adquiridos si los ciudadanos cumplen varias condiciones establecidas por las autoridades.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha dispuesto descuentos que van desde el 25 % hasta el 50 %, teniendo en cuenta el momento en que se efectúa el pago, así como la asistencia obligatoria a una capacitación pedagógica.

El objetivo de la Alcaldía de Bogotá es que, por medio de estos incentivos, se promueva el pago oportuno de sanciones y, al mismo tiempo, se fortalezca la cultura vial en la capital de Colombia.

¿Cómo los ciudadanos pueden acceder a los descuentos?

Para poder acceder a las rebajas de las multas de tránsito en Bogotá, la Secretaría de Movilidad estableció ciertos requisitos que los ciudadanos deben cumplir.

La primera de ellas es realizar obligatoriamente un curso pedagógico de tránsito. Dentro de estas sesiones, los infractores recibirán varias formaciones sobre las normas viales, la convivencia en las vías y la anticipación a accidentes.

Los conductores que cumplan ciertos requisitos podrán acceder a descuentos del 50% y 25% en el pago de comparendos en Bogotá. Foto: Colprensa - Cortesía Mintransporte

El segundo requisito que establece el Distrito es realizar el pago del comparendo dentro del tiempo fijado por la legislación vigente. Estos plazos varían según el tipo de infracción cometida por el ciudadano y la forma en que fue notificado:

Descuentos a comparendos que fueron notificados en vía

Un ciudadano podrá recibir un 50 % de descuento en el valor de la sanción si realiza el curso pedagógico y paga dentro de los cinco días hábiles desde que se puso el comparendo.

de descuento en el valor de la sanción si realiza el curso pedagógico y paga dentro de los cinco días hábiles desde que se puso el comparendo. El infractor recibirá un 25 % de descuento si realiza el curso pedagógico y paga entre los 6 y 20 días hábiles siguientes a la fecha de imposición.

Descuentos a comparendos electrónicos

Un ciudadano podrá recibir un 50 % de descuento si realiza el curso pedagógico y paga su comparendo dentro de 11 días hábiles una vez le haya sido impuesto.

de descuento si realiza el curso pedagógico y paga su comparendo dentro de 11 días hábiles una vez le haya sido impuesto. El infractor recibirá un 25 % de descuento al momento de realizar el curso y pagar entre los 12 y 26 días hábiles tras la imposición de su comparendo.

Según los datos entregados por la SDM, durante 2025 se llevaron a cabo más de 10.000 cursos pedagógicos, en los que participaron alrededor de 180.000 personas.

¿Cómo se puede acceder al curso pedagógico?

Para aquellos infractores que quieren participar en los cursos pedagógicos, tienen que estar inscritos en el RUNT para luego agendarse gratuitamente en http://www.movilidadbogota.gov.co/ o en https://portalmimovilidad.movilidadbogota.gov.co/#/.

La entidad recomienda llegar 40 minutos antes de que comience el curso, así como disponer de dos horas para llevar a cabo el proceso.

Los puntos de atención para acceder a los cursos pedagógicos son los siguientes:

Edificio Restrepo en la calle 14 Sur #22-27.

Fontibón Centro ubicado en la calle 19 #99-68.

C.C. Tintal Plaza localizado en la avenida carrera 86 # 6-37, locales 286 y 287.

C.C. San Rafael en la calle 134 #55-30, Sótano 2.

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13, localizado en la avenida calle 13 #37-35.

Centro de Servicios de Movilidad Paloquemao, ubicado en la carrera 28A #18-20.