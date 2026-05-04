La circulación de motocicletas en zonas no permitidas, como andenes y parques, ha generado reiteradas quejas ciudadanas por los riesgos que representa para peatones y usuarios de estos espacios. Estas conductas, además de afectar la convivencia, también tienen implicaciones en materia de seguridad vial.

Más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esta infracción en el último año en Bogotá. No sea el siguiente

En diferentes sectores de la ciudad se han reportado incidentes asociados a motociclistas que transitan por áreas destinadas exclusivamente para peatones, lo que ha llevado a reforzar operativos de control.

En ese contexto, las autoridades en Bogotá intensificaron operativos contra motociclistas que circulan por andenes y parques públicos. Según informó la administración distrital, estas acciones buscan sancionar a quienes invaden el espacio peatonal y prevenir accidentes.

Operativo de la policía dejó 10 motociclistas sin su vehículo. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

De acuerdo con el Distrito, durante estos operativos se han impuesto comparendos a conductores que incumplen la norma. La circulación por andenes está prohibida por el Código Nacional de Tránsito, ya que estos espacios están destinados exclusivamente para peatones.

Las autoridades también indicaron que estas intervenciones se han concentrado en zonas donde se han identificado mayores infracciones, especialmente en localidades con alta circulación de motocicletas. En estos puntos, los equipos de control realizan verificación de documentos, inmovilización de vehículos y aplicación de sanciones cuando corresponde.

¿Qué se necesita para obtener la licencia de moto por primera vez?

El caso más reciente se dio en la localidad de Kennedy, donde los vecinos de un barrio residencial denunciaron a la Alcaldía Local este inconveniente. Frente a ello, Javier Prieto, alcalde encargado señaló lo siguiente:

“La ciudadanía del barrio La Igualdad nos había denunciado que por su parque y algunos de sus andenes y ciclorutas circulaban motocicletas a gran velocidad. En compañía de la Secretaría de Movilidad y de la Policía Nacional realizamos un operativo con el fin de atacar esta problemática. Nuestra prioridad es salvaguardar la integridad de los habitantes de la UPZ Américas”.

Andar en los andenes acarrea multas que superan el millón de pesos. Foto: Jorge Orozco

¿Cuánto vale la multa por andar con una moto en un andén?

Para este año, transitar con motocicleta por andenes en Bogotá está tipificado por la infracción D05, castigada con una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

La administración distrital también hizo un llamado a los motociclistas para que respeten las zonas habilitadas para la circulación vehicular y eviten utilizar atajos por espacios peatonales. Según se indicó, el cumplimiento de estas normas es fundamental para proteger la integridad de todos los actores viales.

Estas acciones hacen parte de una estrategia más amplia orientada a recuperar el espacio público y mejorar la seguridad en la ciudad. En ese sentido, los operativos continuarán desarrollándose en diferentes sectores, con el objetivo de reducir las infracciones y fortalecer la convivencia ciudadana.