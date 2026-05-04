Pico y placa en Bogotá este martes 5 de mayo: así rotará la medida

Este martes, 5 de mayo, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.
En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.
Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
Pico y placa para carros particulares en lo que resta de mayo
- Miércoles 6 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 7 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 8 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 9 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 10 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 11 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 12 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 13 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 14 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 15 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 16 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 17 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 18 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 19 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 20 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 21 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 22 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 23 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 24 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 25 de mayo: hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.
- Martes 26 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 27 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 28 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 29 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 30 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 31 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
Restricción para taxis
Entre tanto, para los taxis, este martes, 4 de mayo, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 9 y 0.
De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
La medida rige para los amarillos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.