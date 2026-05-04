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Pico y placa en Bogotá este martes 5 de mayo: así rotará la medida

La restricción para carros particulares aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

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Redacción Vehículos
4 de mayo de 2026 a las 10:34 a. m.
La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.
La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito. Foto: Twitter: @Deyaniravilam

Este martes, 5 de mayo, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

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Pico y placa para carros particulares en lo que resta de mayo

  • Miércoles 6 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 7 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 8 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 9 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 10 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 11 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 12 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 13 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 14 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 15 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 16 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 17 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 18 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 19 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 20 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 21 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 22 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 23 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 24 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 25 de mayo: hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.
  • Martes 26 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 27 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 28 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 29 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 30 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 31 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este martes, 4 de mayo, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 9 y 0.

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De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

La medida rige para los amarillos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.