Pico y placa en Bogotá este martes 5 de mayo: así rotará la medida

Este martes, 5 de mayo, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Así está la movilidad de Bogotá este lunes 4 de mayo: reportan alto flujo vehicular y encharcamientos en la Av. Boyacá

Pico y placa para carros particulares en lo que resta de mayo

Miércoles 6 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 7 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 8 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 9 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 10 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 11 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 12 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 13 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 14 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 15 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 16 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 17 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 18 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 19 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 20 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 21 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 22 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 23 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 24 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 25 de mayo: hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.

Martes 26 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 27 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 28 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 29 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 30 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 31 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este martes, 4 de mayo, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 9 y 0.

Qué significa la letra ‘L’ en la caja de cambios de un carro automático y cuándo se debe usar

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

La medida rige para los amarillos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.