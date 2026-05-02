Así regirá el pico y placa regional para ingresar a Bogotá este domingo 3 de mayo

Este domingo, 3 de mayo, se implementará nuevamente el pico y placa regional para el ingreso de vehículos a Bogotá.

La medida regirá en los nueve corredores de entrada a la capital del país y aplica a todos los vehículos particulares que circulen por estas vías.

“De acuerdo con lo estipulado, el pico y placa regional se aplicará de manera escalonada: en una primera franja horaria podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par, mientras que, en el siguiente intervalo, lo harán aquellos cuya placa finaliza en número impar”, señaló la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

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Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 0,2,4,6 y 8.

Entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 1,3,5,7 y 9.

“Esta estrategia permite distribuir de manera más eficiente el ingreso de automotores y mitigar los niveles de congestión. No acatar la restricción de pico y placa regional tiene una sanción de $633.200″, agregó Movilidad.

Es de recordar que, antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso a la ciudad se realizará sin restricción.

Los corredores y tramos donde aplicará la medida serán los siguientes:

Autopista Norte: Desde el Peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema Transmilenio, sentido norte - sur. Autopista Sur: Desde límite municipal de Soacha hasta la Avenida Boyacá, sentido sur - norte. Avenida Centenario (Calle 13): Desde Río Bogotá hasta Avenida Cali (Avenida Carrera 86), sentido occidente - oriente. Avenida Calle 80: Desde Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente - oriente. Avenida Carrera 7: Desde la Calle 245 hasta la Calle 183, sentido norte - sur. Avenida Boyacá Vía al Llano: Desde el Túnel Argelino Durán Quintero hasta la Antigua Vía al Llano, sentido sur - norte. Vía Suba Cota: Desde el Río Bogotá hasta Avenida Calle 170, sentido norte - sur. Vía La Calera: Desde el Peaje Patios hasta la Avenida Carrera 7, sentido oriente - occidente. Vía a Choachí: Desde la Vía Monserrate hasta la Avenida Circunvalar, sentido oriente - occidente.

A partir de las 4:00 p.m., solo los vehículos con placas impares podrán ingresar a Bogotá bajo la medida de Pico y Placa Regional. Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

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“La Secretaría Distrital de Movilidad hace un llamado a la ciudadanía para planear sus desplazamientos con anticipación, respetar los horarios establecidos y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito. Asimismo, se recomienda consultar los canales oficiales para mantenerse informado sobre el estado de las vías”, subrayó la entidad.