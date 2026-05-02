Así fue el rescate de un tigrillo en el Guainía en medio de una operación militar

En el departamento de Guainía, integrantes del Ejército Nacional de Colombia protagonizaron un rescate que dejó al descubierto —una vez más— la crudeza del tráfico ilegal de fauna silvestre. En zona rural del municipio de Inírida, una cría de tigrillo hembra fue recuperada tras haber quedado en condición de vulnerabilidad.

https://www.semana.com/nacion/articulo/mas-de-100-animales-silvestres-fueron-rescatados-del-trafico-ilegal-de-fauna-y-liberados-en-el-meta/202613/

Exactamente, fueron unidades de la Brigada 28, adscritas a la Octava División del Ejército, las que recibieron una alerta clave por parte de la comunidad. La denuncia ciudadana permitió ubicar al animal, que presuntamente había sido víctima de cazadores ilegales que lo separaron de su entorno natural.

“Durante operaciones militares de estabilidad desarrolladas en el departamento de Guainía, y en cumplimiento del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas de la Brigada 28 lograron la recuperación de un ejemplar juvenil de tigrillo hembra, en zona rural del municipio de Inírida”, explicó la institución.

Tigrillo rescatado. Foto: Suministrado a SEMANA.

Asimismo, señalaron que es clave la información que entregan las comunidades a las autoridades sobre este tipo de prácticas que colocan en jaque la fauna silvestre que está en vía de extinción.

“La operación fue posible gracias a la información oportuna suministrada por habitantes del sector, quienes alertaron al personal militar del Ejército y la Armada sobre el tráfico ilegal de un cachorro de tigrillo, que había quedado huérfano por parte de personas inescrupulosas que desarrollan actividades ilícitas contra la fauna silvestre”, precisaron.

Tras su recuperación, el animal fue entregado a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, entidad encargada de su protección y recuperación.

“Gracias a la rápida intervención de las tropas y al apoyo de la CDA, el animal fue protegido y trasladado a un lugar seguro, donde recibió atención veterinaria, hidratación, alimentación y seguimiento por parte de expertos en fauna silvestre”, dijo el Ejército.

En apartamento de Bogotá, tenían a un mono aullador como mascota: imágenes desalentadoras

Asimismo, indicaron: “Esta operación evidencia el compromiso del Ejército Nacional no solo con la defensa de la vida y la seguridad, sino también con la preservación de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad del país”.