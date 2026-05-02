Millonarios sorprende en su convocatoria para la última fecha: busca el milagro con este cambio

Millonarios se desplaza hacia Valledupar para afrontar el cierre de la fase regular de la liga nacional frente a Alianza FC. El encuentro, programado para el próximo domingo 3 de mayo a las 3:30 p. m. en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, representa la última oportunidad para el conjunto bogotano de ingresar al grupo de los ocho finalistas.

Versión oficial sobre el futuro de Fabián Bustos: directivo de Universitario se pronunció

Actualmente, el embajador se ubica en la undécima posición con 25 unidades, enfrentando a un rival que ocupa los últimos lugares de la tabla de posiciones.

El factor climático se perfila como un condicionante para el desarrollo del juego, dado que las temperaturas en la capital del Cesar suelen influir en el rendimiento físico de los equipos visitantes.

Pese a la diferencia de puntos entre ambos clubes, la plaza ha representado históricamente un reto para el cuadro dirigido por Fabián Bustos.

Cambios estructurales en la lista de convocados

La convocatoria oficial de Millonarios para su siguiente partido es:

Las novedades de la convocatoria

Categoría Jugador Dorsal Posición Bajas

(Salieron de la lista) Carlos Darwin Quintero 7 Volante Dewar Victoria 8 Volante Sebastián Valencia 22 Defensa Altas

(Nuevos en la lista) Danovis Banguero 20 Defensa Rodrigo Contreras 27 Delantero Jorge Hurtado 99 Delantero

Para este compromiso, el cuerpo técnico presentó variaciones significativas en la convocatoria oficial. En el sector defensivo, Sebastián Valencia sustituye a Danovis Banguero. En la zona de volantes, se reportan los ingresos de Carlos Darwin Quintero y Dewar Victoria.

Por el contrario, en el frente de ataque se registra la salida de Rodrigo Contreras y Jorge Hurtado respecto al listado de la jornada anterior.

Fuentes del club informaron que la ausencia de Quintero se debe a un “inconveniente de salud que le impide realizar actividad física de alto rendimiento, interrumpiendo el progreso que el jugador mostraba en las últimas fechas”.

El técnico Fabián Bustos ajustó la nómina seguramente basándose en el rendimiento reciente de sus dirigidos, prescindiendo de futbolistas que no han alcanzado el nivel esperado para esta instancia del torneo.

En el ataque, la inclusión de Rodrigo Contreras genera expectativa, en medio de versiones de prensa que vinculan al delantero argentino con otros equipos al finalizar la temporada.

Las cuentas para la clasificación

El panorama para el equipo bogotano es complejo y depende de factores externos. Millonarios tiene la obligación de ganar su partido para alcanzar los 28 puntos y esperar que el Deportivo Cali y el Independiente Medellín pierdan sus respectivos enfrentamientos.

Esto necesitan Santa Fe y Millonarios para clasificarse a las finales de la Liga BetPlay

Si se cumple la victoria propia, el equipo deberá monitorear el resultado entre Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá. De concretarse un ganador en ese duelo capitalino, el club azul podría ocupar la plaza del equipo derrotado, mientras que un empate en dicho juego obligaría a revisar la diferencia de gol para definir el cupo.

Con la necesidad de sumar tres puntos y aguardar otros resultados, Millonarios cierra su participación en la fase de “todos contra todos”.