Versión oficial sobre el futuro de Fabián Bustos: directivo de Universitario se pronunció

Millonarios ha tenido una semana difícil por el empate ante São Paulo, las declaraciones de Rodrigo Contreras y el interés de Universitario por contratar a Fabián Bustos como reemplazo de Javier Rabanal.

Este domingo se juegan la clasificación a las finales de la Liga BetPlay, pero necesitan de un ‘milagro’ para conseguirlo. Bustos ha recibido una ola de críticas por los últimos resultados, aunque cuenta con el respaldo de los directivos.

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Cabe recordar que el entrenador argentino llegó este semestre para reemplazar a Hernán Torres y empezó con pie derecho eliminando a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana, pero ahora atraviesa un bache de resultados que ha puesto en tela de juicio su continuidad.

Bustos tiene contrato hasta diciembre de este año y, en ese orden de ideas, debería continuar al mando de Millonarios para el segundo semestre.

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

La respuesta de Universitario

Lo cierto es que el interés de Universitario puso a tambalear las cosas en plena recta final del semestre. Bustos ha querido blindarse de todos los rumores, pero en la prensa peruana no se habla de otra cosa que una supuesta oferta formal para sacarlo de Millonarios.

Ante todo el revuelo que ha causado esta posibilidad, desde Perú tuvieron que calmar las aguas. Franco Velazco, administrador de Universitario, habló directamente sobre este rumor y aclaró los detalles.

“Fabián no está en discusión que es un tremendo técnico, que lo queremos mucho en Universitario, es nuestro técnico bicampeón del centenario, pero respetamos que hoy él tenga una relación contractual deportiva con Millonarios”, dijo.

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Universitario considera que no les corresponde “emitir un juicio sobre algún proceso de negociación en ciernes porque en realidad estamos respetando el profesionalismo que tiene Fabián”.

Velazco insistió que respetan a Millonarios por sobre todas las cosas. “Hoy claramente tiene un equipo al cual él se debe y no tenemos mayores comentarios sobre una eventual llegada a nuestra institución”, sentenció.

¿Cuándo juega Millonarios contra Alianza FC?

Por lo pronto, Fabián Bustos estará dirigiendo el partido de este domingo contra Alianza FC en Valledupar. Dicho compromiso está programado para iniciar a las 3:30 de la tarde, en simultánea con otros cuatro estadios más.

Millonarios necesita ganar y que se le den una serie de resultados para meterse en la fiesta de las finales. El conjunto embajador marcha en posición número 11, detrás de Deportivo Cali e Independiente Medellín.

Bustos contará con la mayoría del plantel, a excepción de Radamel Falcao García y Carlos Darwin Quintero, que están en el departamento médico por problemas físicos. Rodrigo Contreras volverá a las canchas después de cumplir las fechas de sanción por la expulsión sufrida en el clásico capitalino.